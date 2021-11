Dalibor Janda ke covidu: Jedni přijdou na koncert s rouškou, jiní ji nemají. A pak...

reklama

„Z hudební strany mě to zasáhlo tím, že jsem pět let vytvářel nové album a že před rokem jsem to chtěl v tuto dobu vydat, a pořád jsem to zdržoval, takže se to povedlo až teď v Brně. Co se týká celé této doby, to jsem si prožil svoje: ačkoli jsem koronavirus neměl, tak jsem chytil něco zrovna tak pitomého. Zápolil jsem s tím půl roku. Už o tom ani nechci mluvit...“ shrnul hudebník, jenž bojoval se svým zdravotním stavem na počátku letošního roku a musel podstoupit kardiologické zákroky.



Sám netuší, jak to dopadne s jeho vystoupeními. „Živé hraní jsme začali v létě, kdy jsme do této chvíle odehráli asi třináct koncertů. Nyní nás ještě asi pět koncertů čeká do konce roku. Ale říkám, čeká, protože nevíme, jak to dopadne,“ říká Janda a naráží na možné další utlumení kultury, o kterém se mluví minimálně pro část společnosti.

Lidé se obávají navštěvovat jeho vystoupení kvůli opatřením již nyní. „Lidi mají docela strach na koncerty chodit. Vidíme tam takové podivnosti, že mi lidi píšou na facebook, co mají dělat, když nejsou očkovaní, když nejsou testovaní…“ podotýká s tím, že na akcích je dost zvláštní atmosféra a určité napětí panuje mezi lidmi, kteří například dorazí v rouškách, a někteří bez nich. Doufá, že alespoň koncert 7. prosince v Lucerně, který byl již třikrát odložen, že bude moci proběhnout.



Aktuálně se koncertů a divadelních představení nesmí účastnit 3000 a více osob a akce musí probíhat za dodržování přísných hygienických pravidel. Přitom se pořadatelé musí řídit i poměrem, který udává, kolik může být vpuštěno očkovaných a lidí s prodělanou nemocí oproti neočkovaným.

