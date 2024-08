Další klacek na ředitele Součka: Úředník viděn „na mejdanu ruské paté kolony“. Známá jména zuří

Na Němcovu účast v Příčovech poukázal ve svém komentáři pro Seznam Média někdejší člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka: „Sobotního mejdanu dezinfoscény a ruské páté kolony ve středočeských Příčovech se opakovaně zúčastnil šéf kanceláře ředitele veřejnoprávní televize Igor Němec. S pověstí ČT si hlavu nedělá. Igor Němec má svého šéfa ‚na háku‘. Jakkoliv se Jan Souček u jiných zaměstnanců veřejnoprávní televize ohání etickými limity, jeho nejbližší spolupracovník je s nimi zjevně na štíru.“

„Sobotní účast bývalého primátora ODS na Vlasteneckém setkání v Příčovech totiž ukazuje, že halasné mravní odsudky, o něž Jan Souček opírá personální čistky na Kavčích horách, má jen pro nepohodlné moderátory a tváře zpravodajství i publicistiky,“ stojí v článku tohoto webu.

Němcův „prohřešek“ pak Šarapatka sdílel ještě skrze sociální síť X.

Mluvčí ČT Vendula Krejčová se k situaci vyjádřila s tím, že Igor Němec se rozhoduje sám, kterých setkání se zúčastní. „Generální ředitel Jan Souček už jednou s Igorem Němcem probíral, jakých hodnot se hodlá držet a jaké naopak nepřijímá a přijímat nebude. Po návratu z dovolené se s ním setká a bude situaci řešit,“ uvedla.

Mediální expert Vadim Petrov se opřel do někdejšího člena Rady ČT Šarapatky, který Němce za akci Příčovech napráskal. Poukázal přitom na tendence známé z minulého režimu. „Zatímco si lidi pořád ještě užívají dovolenou, třeba jako my s Markétou, udavač Šarapatka nespí a bedlivě sleduje nepřátele státu. A vysledoval, že ředitel kanceláře GŘ ČT Součka Igor Němec byl na protirežimní akci v Příčovech.

A teď chtějí provládní novináři jeho hlavu. Za Noru. Že to Igor svému šéfovi nedělá snadné, to je fakt. Už předtím něco řekl, co nebylo úplně v souladu s politikou Bruselu a teď zase tohle,“ komentuje Petrov dění kolem ČT na svém facebooku.

I on očekává, že vývoj situace přinese Němcovu rezignaci: „Prý to Souček bude řešit po dovolené. Asi to dopadne tak, že po vzájemné dohodě Igor Němec rezignuje,“ uvedl a ironicky dodal: „Je to vina Igora Němce. Jak by asi dopadl šéf kanceláře GŘ Československé televize, kdyby se promenádoval na nějakém bytovém semináři před rokem 1989. Nebo nedej bože u Havla na Hrádečku.“

Nad tím, že generální ředitel České televize Souček našlapuje kolem svého kancléře Němce po špičkách, se rozčiloval moderátor České televize Marek Wollner. Toho v České televize provázely kauzy ohledně údajně nevhodného chování vůči ženám. „Když se v roce 2006 stal šéfem sekretariátu Jiřího Janečka Radim Hreha, ředitel závodu Drobný tovar v Košicích, později jednatel u společnosti Česká média, stačilo, aby tehdy Jan Kraus řekl buď já, nebo Hreha. Škoda že Igor Němec si z nás teď může v ČT dělat prču jako z povodní v roce 2002,“ uvedl Wollner ve svém facebookovém komentáři.

Reakce se neudržel senátor David Smoljak, podle něj Němec poškozuje pověst televize veřejné služby. „Dlouho jsem se držel zpátky, politici by neměli do dění v médiích vstupovat. Ale to, že se šéf sekretariátu generálního ředitele ČT účastní srazů proruských dezinformátorů podle mě poškozuje pověst České televize stokrát víc než nějaká ‚lascivní‘ SMS!“ uvedl člen horní parlamentní komory.

Reagoval také na článek serveru Aktuálně.cz, který rovněž informoval, že se šéf sekretariátu generálního ředitele ČT Igor Němec o víkendu zúčastnil Vlasteneckého setkání v Příčovech, tedy srazu dezinformátorů a „vlastenců“. „Jde o akci, na které vystupují i šiřitelé dezinformací a proruské propagandy,“ uvedla redakce.

Dlouhodobě proti Němcovi a jeho působení ve veřejnoprávním médiu vystupuje spolek Milion chvilek. Kontroverzní personální rozhodnutí ČT. Na pozici vedoucího sekretariátu generálního ředitele nastoupí Igor Němec, který vystupuje po boku českých dezinformátorů. To je znepokojivý vývoj. Je pro veřejnoprávní instituci Němec opravdu ta nejlepší volba?“ psal spolek na podzim loňského roku na svých facebookových stránkách.

