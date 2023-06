Další lež, další podvod... Babišova velká jízda po Fialovi v sobotních novinách

Předseda nejsilnější opoziční parlamentní strany, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se opřel do politiky vlády premiéra Petra Fialy (ODS) a jejího nezodpovědného hospodaření. V rozhovoru pro MF Dnes Babiš uvedl, že vláda zrazuje voliče, že lže občanům a ničí naši ekonomiku. „Budeme bojovat proti dalšímu ožebračování lidí. Je to naprosto nepředstavitelné. Vždyť oni zradili své voliče, zradili vlastně všechny, protože lhali,“ řekl Babiš. A že ve firmě by Fiala s tak katastrofálními výsledky „už dávno letěl“.

Jako skandální označil Babiš novou migrační dohodu, na které se shodly státy EU a podpořilo ji i Česko: „Je to naprosto skandální, je to zrada. Ministr Rakušan a celá vláda zradili celou Českou republiku a všechny občany. Jak s něčím takovým mohli souhlasit bez diskuse s veřejností? Jde o povinné kvóty, to mi nikdo nevymluví,“ upozornil, že solidarita nemůže být povinná.

„Polsko a Maďarsko byly proti, ale naše vláda zase sklonila hlavu. Navíc byli tak zbabělí, že o tom nikomu neřekli. Proto jsme hned ve Sněmovně posbírali podpisy a svolali jsme k tomu mimořádnou schůzi,“ dodal předseda hnutí ANO. Polsko a Maďarsko podle něj dobře vědí, že to je organizovaný zločin pašeráckých skupin, které jsou mohutně podporovány různými neziskovkami. „Takhle bude EU pašeráky, kteří migranty zneužívají, jenom podporovat a celý problém umocní,“ upozornil Babiš, že nová migrační dohoda je „šílená“.

Vládu kritizoval i za květnový deficit státního rozpočtu 271,4 miliardy korun; ten je rekordní za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka. „Premiér Fiala nezvládá řídit vládu, ve firmě by takový člověk s tak katastrofálními výsledky dávno letěl. Totální neschopnost premiéra Petra Fialy, ministra financí Zbyňka Stanjury a vlády jako takové,“ zdůraznil Babiš pro MF Dnes.

Schválený schodek rozpočtu za celý rok 295 miliard vláda nedodrží, dle slov Babiše je to rozpočtový podvod. „Premiér Fiala prostě jen neměl odvahu se omluvit a přiznat, že 295miliardový deficit prostě vláda není schopná dodržet,“ řekl s tím, že ani příjmy z windfall tax, na které ministr financí spoléhá, výši rozpočtového deficitu neovlivní.

Fiala by podle Babiše měl post premiéra přenechat například jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, ministrem financí by mohl být Jan Skopeček. „Sice je to asociál jako celá ODS, ale aspoň na rozdíl od Stanjury ekonomice rozumí,“ dodává expremiér.

„Předvolební sliby byly jen lži, zradili své voliče,“ vyslovil Babiš, ale že nelze očekávat, že vláda bude žádat Sněmovnu o vyslovení důvěry, pokud schválený deficit nedodrží. „Jejich bezohledná hlasovací mašinerie 108 poslanců si na sílu prosazuje, cokoli chce. Snížení valorizace důchodcům, které vlastně označili za hospodářskou škodu a v rozporu se zákonem jim sebrali peníze, zvýšení daní, změnu služebního zákona pro své kamarády atd.,“ připomenul Babiš.

K ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi: „On nikdy kompetentní nebyl. Alespoň pokud jde o zájmy lidí. Jeho lidi nezajímají. Teď ze své pozice řídí vládu a řídí ji tak, že neustále říká, že na nic nejsou peníze,“ pokračoval Babiš, že z krize se má vláda proinvestovat, ale „oni nechápou, co to znamená“.

„Hrozba bankrotem je proto jen zákeřná lež této vlády a hlavně premiéra Fialy, aby lidem mohl brát peníze. Dva roky to dělá přes inflační daň a teď chce ožebračovat lidi tím, že všem zvedne daně. Kromě lži o bankrotu lže pan premiér i o inflaci. Jeho vláda je u moci 540 dnů a stále se vymlouvá na Babiše. Když máte malý dluh a jiná země vysoký dluh a každý jej zvýší o miliardu. Komu poroste poměrové zadlužení rychleji?“ odmítl Babiš „argumenty“ členů nynější vlády, že za velkou část dnešních problémů prý může vláda Babišova.

Babiš by začal ozdravovat veřejné finance takto: „Rozhodně ne zvyšováním daní a škrcením investic. A hlavně bych šel osobně příkladem, propustil bych 100 lidí na Úřadu vlády, přestal bych utrácet za IT služby, které už mají k dispozici a vymýšlejí nové jen proto, aby kámošům přihrávali kšeftíky, a ministrům bych naordinoval, aby se zbavili všech politických náměstků a všech členů pětikoalice, kteří jsou ve státní správě. Hlavně bych řešil příjmy (rozpočtu), o ty se tahle vláda nestará vůbec. Proč čerpají tak málo evropských peněz? Mají tam stovky miliard korun,“ upozorňuje Andrej Babiš. A slova, že Fialův kabinet chce šetřit na sobě, jsou mu k smíchu.

Premiéra Fialu zároveň Babiš tepe za to, jak se v souvislosti se státním rozpočtem Fiala vymlouvá na Ukrajinu. „On tu válku zneužívá jako výmluvu. Měl by jasně říct, kolik nás stojí uprchlíci, zbraně a další související věci,“ řekl předseda hnutí ANO. A zopakoval: „ Vždyť si to vezměte, teď vysoká inflace reálně snižuje důchody i přes valorizaci. Loni klesly reálné mzdy o 8,5 % – nejvíc v EU, letos v prvním čtvrtletí meziročně klesly o 6,7 %. To je výsledek Fialovy vlády. Pokles životní úrovně. Fialova drahota. Fialova chudoba. Ta šílená válka mu prostě slouží jako výmluva.“

Vládní konsolidační balíček je podle Babiše balíček „daňový“, který je špatný ze své podstaty, a hnutí ANO proti němu bude bojovat. „My odmítáme zvyšování daní. Budeme bojovat proti dalšímu ožebračování lidí. Je to naprosto nepředstavitelné. Vždyť oni zradili své voliče, zradili vlastně všechny, protože lhali na billboardech, lhali v programu, a lhali i teď po volbách. Mnohokrát opakovali, že daně nikdy nezvýší. A teď daně všem. Z tohoto se už nedá vylhat, je to další lež, opět podvod a lidé to musí vědět!“ prohlásil Babiš.

Tzv. důchodová reforma, kterou představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), nemá podle Babiše nic společného se skutečnou reformou. „Zase řeší hlavně současné důchodce, kterým chtějí znovu sebrat peníze,“ podotkl bývalý premiér a někdejší ministr financí Andrej Babiš.

