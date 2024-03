Další problém pro Bidena. Přednášel. Ale bylo to tajné

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 6% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 11741 lidí



Slyšení souvisí s nálezem utajovaných dokumentů v Bidenově bývalé kanceláři ve Washingtonu, jež pocházely z doby, kdy byl viceprezidentem Baracka Obamy a působil v Senátu USA.



Bidenova díla „Slib mi to, tati: Rok naděje, těžkostí a cíle“ z roku 2017 a „Sliby, které je třeba dodržet: O životě a politice“ z roku 2008, na nichž se Zwonitzer podílel coby spisovatel, avšak jejich autorství bylo připsáno přímo Bidenovi, souvisejí s dozorovým šetřením zvláštního poradce Roberta Hura o nakládání s utajovanými informace, jelikož přestože americký prezident tvrdil, že se Zwonitzerem nesdílel žádné utajované informace, ve zprávě vydané Hurem se uvádí, že Biden „četl ze svých zápisníků téměř doslova, někdy i hodinu nebo déle v kuse“ a „nejméně třikrát prezident Biden četl Zwonitzerovi ‚téměř doslova‘ i utajované poznámky ze schůzek o národní bezpečnosti“.

Fotogalerie: - Vyznamenaný Clinton

Předvolání rovněž ukládá Zwonitzerovi povinnost předat všechny smlouvy a dohody související s jeho prací, jakož i zvukové záznamy rozhovorů a konverzací s Joem Bidenem a přepisy těchto rozhovorů a konverzací.

Today we subpoenaed Mark Zwonitzer, President Biden's ghostwriter.



President Biden read classified information to his ghostwriter "nearly verbatim, sometimes for an hour or more at a time" and "at least three times." pic.twitter.com/2rQzm4LqGb