Další umělec bojkotuje: Pavel Šporcl odmítl zahrát hymnu

„Byl jsem před pár dny osloven, abych zahrál hymnu na galakoncertu ke 100. výročí republiky. Koncert má vysílat TV Prima 7. 11. 2018. Tento galakoncert připravuje TV Prima společně s Nadačním fondem Má vlast. I přes výše napsané jsem chvíli rozmýšlel, jestli na podobném koncertě vystoupit či nikoliv. Přece jen mám tuhle zemi opravu rád a zahrát hymnu při podobném galakoncertu by mi asi (za normálních okolností) mělo být ctí. Jak jsem ale zjistil, předsedou správní rady tohoto Nadačního fondu je Michal Semín, který je spojen s Akcí D.O.S.T., byl dokonce několik let jejím předsedou,“ sdělil Šporcl s tím, že akce D.O.S.T. je antisemitské hnutí, které kromě jiného odmítá multikulturnost, podporuje SPD a navazuje na názory Adama B. Bartoše. „To mi stačilo k tomu, abych své vystoupení okamžitě zrušil. Nechci mít s podobnými lidmi a s podobnými názory nic společného,“ sdělil Šporcl.

Fotogalerie: - Krymská paráda

Anketa Je slušné doufat, že Miloš Zeman brzy umře? Ano, Zeman je hrozný prezident 6% Ne, není to slušné 94% hlasovalo: 1888 lidí

„Jsem svobodomyslný člověk, který miluje svou zemi. Na každém svém koncertě nabádám posluchače k podpoře národní hrdosti, hraji své variace na píseň Kde domov můj, vybízím k hezkému chování ke svým bližním, přeji si, abychom na sebe i naši vlast mohli být pyšní. Mám rád všechny lidi bez rozdílu a nezáleží mi na jejich barvě pleti. A teď bych měl podpořit a spolupracovat s lidmi, jejichž postoje se mi absolutně příčí? Ne, děkuji,“ sdělil dále Šporcl.

„Jsem velmi smutný z toho, že jsme se dostali do situace, kdy toto vůbec musím řešit. A že jedna z našich velkých televizí spolupracuje s lidmi, kteří mají antisemitské názory pod zástěrkou vyšších cílů. A pokud jste si to ještě neuvědomili ( a přiznávám, že ani já dlouho ne), zatím vybraný termín pro TV přenos, tedy 7. listopadu, je na výročí VŘSR. Je to náhoda?“ zeptal se dále Šporcl.

Jak dodává, neví, co se to s námi a s naší drahou zemí stalo. „Ale věřím v lepší zítřky. Každý děláme ve svých rozhodnutích chyby. Ty je ale potřeba napravit. Pojďme se o to společně pokusit. Protože v době, kdy se nám daří ekonomicky dobře, naše duše a vlast strádají. Nenechme je v tom,“ uzavřel.