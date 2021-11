Další útok na Zemana, šušká se. Ale Fialovi se prý nechce. Má důvody

Dočkáme se přetahované mezi Hradem a budoucím premiérem Fialou o některé ministry? A co by to mohlo způsobit do budoucna? Redakce zjišťovala, co se může v příštích týdnech kolem skládání vlády dít. Podle informací ParlamentníchListů.cz se zdá, že za piráta Jana Lipavského se kromě jeho vlastní strany prát nebude. „Že by Fiala kvůli němu podával kompetenční žalobu na prezidenta? Není blázen, tím by naštval půlku strany a zničil vztahy se Zemanem,“ sdělil nám zdroj blízký vedení ODS.

Senátní komise pro Ústavu ČR pohřbila svůj původní návrh zbavit prezidenta republiky jeho pravomocí. Běh událostí minulého týdne potvrdil informace ParlamentníchListů.cz, že je Miloši Zemanovi takřka s každým dnem lépe a rozhodně mu nečiní problém jmenovat premiéra či vládu. Ještě to prý nemusí znamenat, že představitelé stran budoucí pětikoalice nechají prezidenta být. Plyne to z informací redakce. Někteří „našeptávači“ totiž začali zmiňovat možnou kompetenční žalobu na prezidenta pro případ, že by odmítal jmenovat některého z ministrů. Třeba tolik skloňovaného Jana Lipavského na post šéfa diplomacie.

Anketa Je Zeman povinen jmenovat ministrem kohokoliv, koho navrhne Fiala? Je 1% Není 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3592 lidí

Přestože je už minimálně druhým týdnem jasné, že veškeré snahy o údajně dočasné odebrání ústavních pravomocí prezidentu republiku jsou naprosto mimo, protože Miloš Zeman nemá s výkonem ústavních aktů problém, někteří komentátoři neuhýbají ze svých pozic a minimálně tvrdí, že je upuštění od aktivace článku 66 předčasné. Komentátoři však o osudu prezidenta nerozhodují, takže v tomto případě jde o vyjádření názoru, nikoli reálnou hrozbu.

Objevuje se ale něco jiného. Aniž by se sám prezident Zeman dosud k věci jakkoli vyjádřil nebo přímo řekl, že některého kandidáta na ministerský post nejmenuje, v některých kruzích se začíná spekulovat o možné kompetenční žalobě budoucího premiéra na hlavu státu. Jde zjevně o reakci na pondělní vývoj, kdy se začalo nejvýrazněji hovořit o tom, že pirátský adept na post ministra zahraničních věcí Jan Lipavský u prezidenta narazí. Důvodů je celá řada. Například jeho nepříliš přátelský vztah k Izraeli, ale také prohlášení, že po nástupu do funkce zarazí odjezd některých nových velvyslanců na jejich mise (například Adama Vojtěcha do Finska či hradního diplomata Petra Pirunčíka na Ukrajinu). Tím Lipavský způsobil bouři a obavy dokonce u cizích diplomatů z vývoje naší zahraniční politiky.

V reakci na možné problémy se jmenováním Lipavského již na budoucího premiéra Petra Fialu z ODS padly novinářské dotazy. Ten reagoval slovy, že v jeho chápání ústavy by prezident měl vyhovět ministerským nominacím předsedy vlády a automaticky je jmenovat. Fialova slova ale nebyla nijak konfrontační.

„Já se snažím o to, aby tu fungovala standardní demokracie ve všech směrech, aby tu existovala shoda mezi klíčovými ústavními institucemi a činiteli, kteří je reprezentují. V tomto směru jednám i s prezidentem Milošem Zemanem. Ale chtěl bych k tomu říct, že ústava v tomto směru mluví poměrně jasně. Je to předseda vlády, kdo předkládá návrh na jmenování členů vlády a tak, jak chápeme ústavu, pan prezident bude tento návrh akceptovat,“ zaznělo od Fialy po pondělním podpisu koaliční smlouvy.

Výklad ústavy ale není zdaleka tak jednoznačný, což se v minulosti prokázalo. Ústavní právník Zdeněk Koudelka se na věc dívá jasně. Prezident podle něho může návrh na jmenování ministra odmítnout a ústava to předpokládá. Jinak by to prý bylo řečeno jinak nebo by si ministry mohl najmenovat pouze premiér.

„Samozřejmě že nemusí,“ reagoval docent Koudelka na dotaz ParlamentníchListů.cz, zda prezident jmenovat ministry musí. „Pan Fiala má pravdu v tom, když říká, že ústava hovoří jasně. Ústava říká, že ministry jmenuje prezident republiky. Kdyby ústava chtěla, aby je jmenoval předseda vlády, tak by to tak napsala. Předseda vlády může jenom navrhovat. Každý, kdo navrhuje, by byl rád, aby jeho návrh byl akceptován. Například když politické strany navrhují své kandidáty do voleb, tak by byly rády, aby je voliči akceptovali. Ale třeba u Pirátů došlo k tomu, že je voliči neakceptovali. Stejně tak nemusí prezident republiky akceptovat všechny návrhy, které jsou mu podány,“ vysvětlil ústavní expert a dodal, že v minulosti prý i v Německu, kde je prezident ústavně daleko slabší než česká hlava státu, k podobným případům došlo (více ZDE).

Jak se k situaci postaví budoucí premiér Petr Fiala, který již má formální pověření prezidenta k sestavení vlády? Podle našich zjištění to ještě úplně jasné není. „Zkraje připomínám, že se zatím Zeman vůbec nevyjádřil o tom, že by některého ministra nechtěl jmenovat. To je pro pořádek. Ale kdyby tomu tak bylo, Petr Fiala šel do střetu a trval na jmenování Lipavského, dělal by to jen kvůli tlaku Pirátů, kteří ho v Černínu chtějí. Formálně by na tom možná ještě trvali STAN, ale těm je to ve skutečnosti jedno. Na Piráty jsou čím dál víc nasraní, byť to oficiálně nepřiznávají a drží jednotu. Jiný důvod, proč by měl racionální a umírněný Fiala hájit pirátského šílence, který by do diplomacie najel jako nezvladatelný buldozer, neexistuje,“ sdělil ParlamentnímListům.cz zdroj blízký vedení ODS.

„Mezi občanskými demokraty v naprosté většině panuje názor na Piráty obecně dosti negativní. A co se týče Lipavského, je to ještě horší. Co jste o něm nedávno psali, naprosto sedí. Ten člověk nemá co pohledávat na jakémkoli ministerstvu, natož v diplomacii. Kdyby kvůli magorovi, co je schopný rozbourat desítky let trvající přátelství s Izraelem, byl Fiala ochoten podávat na Zemana kompetenční žalobu, tak si za prvé znepřátelí část vlastní strany, ve které kritika předsedy trochu utichla po volebním vítězství. To za prvé. A za další by si proti sobě postavil samotného Zemana, a to opravdu nechce. Prezident se k němu chová korektně, má v plánu ho rychle jmenovat premiérem, pak se s ním pravidelně scházet a spolupracovat. Kompetenční žalobu by Zeman bral jako osobní útok a Fialu by škrtl bez mrknutí oka. Srovnání, jak tristní můžou být vztahy na úrovni prezident – premiér, nemusíme hledat daleko. Bohuslav Sobotka šel proti němu, a jak dopadl? A to byl z jeho oblíbené sociální demokracie. Zeman by Fialu systematicky likvidoval a jsem si skoro jistý, že to si nepřeje. On chce být vnímán jako státník a někdo, kdo s prezidentem názorově ukotveným úplně jinde umí vycházet. Střet by dával smysl v případě odmítnutí jmenovat nominanta ODS, to jistě. Ale to prakticky nehrozí.

