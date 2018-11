Daň za chudobu. Vlastníte staré auto a na nové nemáte? Podívejte, co se chystá

Budeme platit horentní sumy za provoz starého auta? Server Garáž.cz ve svém textu upozorňuje na to, že se chystá daňové zatížení starých aut. Jinými slovy: pokuta za chudobu. To, že Ministerstvo dopravy skutečně pracuje na analýze zdanění a zpoplatnění starých vozidel v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdila tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Cílem analýzy, na které pracuje Ministerstvo dopravy, je prý poskytnout přehled o zdanění vozidel v zahraničí a posoudit jeho vliv na podobu vozového parku v daném státě. Na základě této analýzy bude pak moci ministerstvo podle Roubíčkové navrhnout konkrétní možnosti úpravy zpoplatnění vozidel v Česku s cílem zlepšit jak obnovu vozového parku, tak podpořit rozšíření nízkoemisních vozidel.

„Analýza by mohla být hotová příští rok a na jejím základě by se rozhodlo, jak majitelům starých aut jejich vlastnictví znepříjemnit,“ glosuje na serveru Garáž.cz ve svém článku ministerskou analýzu komentátor Jan Červinka.

Už před dvěma roky se mluvilo o tom, že by Ministerstvo průmyslu připravilo návrh šrotovného, ale zůstalo jen u slov. Dlouho se mluví i o podpoře vozidel na alternativní paliva, ale na dotaci od Ministerstva životního prostředí, které přispívá na nákup elektromobilu, hybridu nebo auta na stlačený zemní plyn, mají nárok jen obce nebo kraje - firem a obyčejných lidí se to prý rozhodně netýká.

Například v Německu je aktuálně zavedeno takzvané šrotovné ve výši až 2 500 eur (66 tisíc korun). To vám vyplatí, když necháte sešrotovat nejméně devítileté auto a koupíte si vůz nový. Návrhy v Česku se různily - bylo to od tří do pěti tisíc korun. I když se oficiálně o možné výši daňového zatížení ještě nejedná, neoficiálně už nějaký nástřel existuje, přestože se od něj Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí distancují.

Silniční daň by se prý nově vztahovala nejen na podnikatele, ale na všechny motoristy a její výše by záležela na tom, jak vaše auto plní emisní normu, uvádí dále Červenka. Za auto v kategorii Euro 0 by to prý mohlo být až šestnáct tisíc korun, za Euro 3 čtyři tisíce korun. Uvedenou částku byste tak zaplatili za pouhé vlastnictví vozu a bez ohledu na to, kolik kilometrů s ním najezdíte nebo jestli s ním vůbec jezdíte.

Statistky Svazu dovozců automobilů ukazují, že v Česku jezdí přes 5,6 milionu vozidel, z toho je 3,4 milionu aut starších deseti let. Když si však před pár lety nechalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypracovat monitoring, jaká auta jezdí po vybraných komunikacích, vyplynulo z něj, že průměrný věk aut je 7,5 roku, přičemž tehdejší průměrné stáří vozů registrovaných v Česku bylo 13,7 roku. Podobně aktuální výzkum přímo ze silnic server nezískal.

Faktem zůstává, že při pohledu na to, jaká auta jezdí po dálnicích nebo po velkých městech, v devadesáti procentech případů to nejsou stará auta, natož vraky. Emisní norma Euro 3 je v mnohých západních zemích považována za limitní a podle odhadů ŘSD ji splňuje 95 procent vozidel, která se pohybují po českých silnicích. Podle všeho je chystaná případná varianta zdanění nevyhovujících aut tou nejhorší možnou. Podle Červenky by představovala bič hlavně na ty, kteří si nové (nebo novější) auto nemohou dovolit.

