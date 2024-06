Dánská premiérka napadena na ulici. Měla by být v pořádku

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 7591 lidí



Úřad premiérky podle televize Sky News bez dalších podrobností uvedl, že Frederiksenová „byla v pátek večer zbita na náměstí Kultorvet v Kodani mužem, který byl následně zatčen“. „Premiérka je tímto incidentem šokována,“ doplnil.



Agentura Reuters pak dodává, že dle jednoho z místních obyvatel Frederiksenová po útoku odešla po svých a neměla žádné vnější známky zranění. „Vypadala trochu vystresovaně,“ řekl agentuře Reuters Soren Kjergaard, který na náměstí pracuje jako barista, s tím, že premiérku po napadení odvedla její ochranka.

Server Politico v souvislosti s útoku připomíná, že se během kampaně do letošních eurovoleb rozhořelo násilí vůči politikům v řadě evropských zemích. Připomíná zejména atentát na slovenského premiéra Roberta Fica či na sociálnědemokratického poslance Matthiase Ecka, jenž byl cílem fyzického útoku během své kampaně v Německu.



V úterý byl rovněž v německém Mannheimu na jihozápadě Německa pobodán nožem kandidát Alternativy pro Německo (AfD) Heinrich Koch. Stalo se tak jen několik dní poté, co byl ve stejném německém městě 25letým migrantem z Afghánistánu spáchán útok na účastníky akce hnutí Pax Europa. Během útoku migranta bylo nožem zraněno šest lidí, včetně aktivisty a politika Michaela Stürzenbergera a 29letého policisty, který v neděli zraněním podlehl.

Český premiér Petr Fiala (ODS) v reakci na útok na dánskou premiérku uvedl, že je jím „šokován“. „V tuto chvíli je nejdůležitější, že je v bezpečí a v dobrém zdravotním stavu,“ dodal s prohlášení, že „násilí nemá v politice místo a nesmí se normalizovat“.

