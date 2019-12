Dcera Michaela Kocába se snažila hájit Pavla Novotného. „Spletla si jméno, chtěla napsat Jelcin“

Poláček konstatoval, má rád přístup Pavla Novotného k životu, ale jeho vystoupení v ruské televizi prý mohlo potěšit jen lidi, kteří chtějí, abychom měli s Ruskem vyhrocené vztahy. Ti, kteří chtějí mít s Ruskem vztahy korektnější, jsou po vystoupení Pavla Novotného naštvaní. A podle Poláčka právem.

Novotného vystoupení naštvalo pravděpodobně i velkou část Rusů a budou si ho dlouho pamatovat.

„Po šesti týdnech, které jsem dohromady strávil v Rusku, si troufnu tipovat, že Pavlův televizní vstup urazil, naštval, zklamal anebo rozesmutnil cca 98 procent Rusů, kteří ho viděli a uvidí. Budou si to vystoupení pamatovat léta; však sami poznáte, pokud do Ruska zajedete,“ upozornil Poláček na sociální síti Facebook. „No a za mě: byl to punk, což je vždycky fajn, ale punk tak trochu rusofobní, což zkazilo dojem,“ dodal ještě s dovětkem, že si Novotný zaslouží za svůj výstup jen pět a půl hvězdičky z deseti.

Pod jeho příspěvkem se zapojila do diskuse Natálie Kocábová, která upozornila, že mít korektní vztahy s Ruskem za vlády prezidenta Vladimira Putina v podstatě není možné. Podle jejího názoru pod Putinovou vládou nejvíc trpí sami Rusové.

„Ale Putin svou zemi zdecimoval, zprivatizoval a rozdal po kamarádech. Zničil zbytky svobody slova, je to polototalitní stát, co rád vraždí opozici. Pád vražedného komunismu, co si vyvraždil hlavně svý lidi, považuje za největší geopolitickou katastrofu historie. A to, co trollové a propaganda dělá Evropě – to sorry, to nemá absolutně obdoby. Putin není Rusko,“ zdůraznila Kocábová.

Novinář Poláček ale reagoval domněnkou, že Kocábová se spletla, když o decimaci, privatizaci a rozdávání kamarádům mluví v souvislosti s Vladimírem Putinem. Podle něj chtěla napsat jméno jeho předchůdce, prezidenta z devadesátých let Borise Jelcina. Další diskutující dodal, že asi příliš čte britského myslitele Timothy Snydera, z jehož díla se předčítalo i na Letné. „Ne, nespletla, jenom moc čte Snydera..,“ napsal.

Cestovatel Dan Přibáň se Novotného také zastal. Také on je toho názoru, že Rusové nedostávají ze státních médií pravdivé informace, ale to podle něj rozhodně není problém české strany. Z hlediska České republiky se musíme mít od roku 1968 před Ruskem na pozoru.

„Zatímco doteď měla většina Rusů o vztahu Čechů k nim zcela nezkreslené představy, že? Sice naprostá většina nechápe, že je tady považujeme za okupanty a agresory, kteří pohřbili rozvoj naší země, ale hlavně abychom si nezkazili pověst? Rusové mají na Česko a Čechy zkreslený pohled, a opravdu nevadí, že jsou zklamaní. Není to naše chyba, že jim jejich vláda nepředkládá reálnou verzi historie. Chyba není v Novotném, chyba je v ruském vedení a ruském systému. Rusko tady není bratrská země minimálně od roku 1968. To, že mnozí Rusové nebudou hledat chybu u sebe doma, není chyba Novotného,“ uvedl Přibáň.

Psali jsme: Nejdrsnější odpověď Novotnému: Ty drzá opice. Uštval Ivetu Bartošovou, největší odpad. Budou ho ukazovat v ZOO VIDEO Tohle v ruské TV ještě neviděli. Živě z Řeporyjí. Vy jste klaun, nebo z blázince? Řekněte tomu zfetovanému pánovi... Bravo, Novotný, jásá Pavel Šafr. Má koule a dovede s netvory východního typu zamést Blb. Pavel udělal Rusům pěkný klystýr. Internet žasne, co předvedl starosta Novotný v ruské televizi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.