Debaty o západu a východu... „My patříme do středu!“ Rajchl bouchl do stolu

reklama

Úvodem svého projevu expremiér Paroubek kriticky poukázal na vměšování prezidenta Petra Pavla do sporu s Lichtenštejny: „Tu a tam jsem překvapen, kdo se dnes v české politice hlásí k Tomáši Garrique Masarykovi. Již méně, vlastně vůbec, se tihle lidé nehlásí k Eduardu Benešovi. To je přece ten, jehož jméno je spjato s dekrety, které tito lidé nemusí. A tak současný prezident jedná vážně s Lichtenštejny o ukončení soudního sporu u Evropského soudu pro lidská práva kolem jejich kdysi zkonfiskovaných majetků, když české soudy rozhodly jasně v jejich neprospěch. Používají k tomu právnické triky, že prý Lichtenštejnové nebyli Němci. Jak mluvili? Německy,“ uvedl expremiér Jiří Paroubek.

Klade si rovněž otázku, co by říkali dnešní vládě a dnešnímu stavu státu jeho zakladatelé. Nešetřil současný kabinet Petra Fialy (ODS). „Žijeme v zemi s omezenou suverenitou, že vám to něco připomíná? Mně bohužel také... Vláda je poddajná vůči cizím zájmům, ty zájmy jsou bruselské, tedy vlastně americké. Zažíváme příkaznictví ze zahraničí. Současná vláda chce bezhlavě zbrojit a zavázat vlády na nejméně tři následné volební období, aby významnou část výdajů státního rozpočtu dávaly na nesmyslné zbrojení - stíhačky, tanky, obrněnce, helikoptéry, rakety, sofistikované střely, jeden se diví, že to nebudou třeba ponorky na Vltavě,“ podotkl Paroubek, čímž přítomné v sále rozesmál.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22539 lidí

Hovořil také o stagnaci české ekonomiky. „Loni i letos zažíváme vysokou inflaci a drahotu. Životní úroveň za souhrn dvou let 2022 a 2023 klesne o pětinu, možná o čtvrtinu oproti roku 2021. A to je velmi vážné číslo. Vláda nemá žádné programy na podporu hospodářství země, neví, co dělá, aby rozhýbala hospodářský růst. Její balíček ho ještě dále utlumí,“ pokračoval Paroubek. Vládu nešetřil za deficit státního rozpočtu 300 miliard. Zmínil i sankce proti Rusku, které poškozují více české než ruské občany.

Na obzoru se podle Paroubka ale objevuje úsvit - nová slovenská vláda v čele s Robertem Ficem. „Nová slovenská vláda se chce chovat jinak než ta předchozí slovenská vláda a než ta současná česká vláda. Ficova vláda chce hájit slovenské národní zájmy a to bychom od naší vlády a prezidenta měli chtít také. Doufejme, že za rok budeme žít už v jiné situaci. Že se dočkáme vlády pro lidi, takové vlády, o kterou se vždy snažili zakladatelé československého státu,“ uzavřel Jiří Paroubek.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním z řečníků byl také Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, který si úvodem neodpustil vtip směrem k současnému premiérovi. „Často spoluobčanům z Brna říkám, že chápu, že se zbavují těch nejhloupějších a nejneschopnějších, které mezi sebou mají, ale aby je laskavě posílali jinam než do Prahy,“ uvedl.

Poté již se vší vážnosti pokračoval: „Před 105 lety jsme si, díky obrovské osobní odvaze našich předků, dokázali získat samostatnost a vymanit se z rakouského područí. Suverenity a samostatnosti jsme si užili jen pramálo, následně jsme se stali německým protektorátem, sovětským satelitem a krátce poté, kdy jsme se domnívali, že znovu objevujeme naši suverenitu a samostatnost, jsme dobrovolně přijali inkvizici novou - inkvizici zelenou, duhovou a nejnověji modrožlutou, ať už si pod ní představíte vlajku EU nebo vlajku Ukrajiny,“ dodal Rajchl.

„Žijeme v době, kdy skutečně každým dnem ztrácíme naši suverenitu, naši svrchovanost a činíme tak, bohužel, naprosto dobrovolně. Opět nám vládnou loutky, které nehájí zájmy našeho států, ale pouze poslušně plní instrukce z Bruselu a dalších jiných míst na západ od nás. Je to ostudou naší země, že jsme si tohle nechali vnutit a že se stále nedokážeme postavit na vlastní nohy a sebevědomě se vydat svou vlastní cestou. Odmítám neustálé debaty o tom, jestli patříme na Západ nebo na Východ, patříme do středu Evropy, podle toho se chovejme a budujme sebevědomě svou vlastní cestu a pojďme za vlastními cíli,“ pravil lídr strany PRO.

Fotogalerie: - Ples ČSBS nejen se Zemanem

„Střídají se kulisy, střídají se herci, ale scénář zůstává stále stejný. Opět jsme svědky zcela vykonstruovaných procesů, předtím to bylo proti domnělým americkým imperialistům, dnes je to proti domnělým sluhům Vladimira Putina,“ doplnil.

Zmínil, že dnešní den slavíme na pozadí velmi smutných okolností v Evropské unii, kdy ústavně-právní výbor Evropského parlamentu schválil zrušení práva veta, což by znamenalo návrat do područí obrovské říše. „Myslím, že po 150 letech bychom se neměli dostat znovu do pozice subregionu, kdy naši europoslanci by tvořili pouhou stafáž pro europoslance německé a francouzské, kteří by rozhodovali o naší budoucnosti,“ pokračoval Jindřich Rajchl.

„Rád bych v této souvislosti připomněl, že boj za svobodu je bojem, který je neustálý a trvalý, nikdy nekončící. Přesně v okamžiku, kdy si myslíte, že svobodu máte zaručenou a jistou, o ni začínáte přicházet,“ doplnil Rajchl a zakončil svůj projev citátem Milana Rastislava Štefánika. „Ten, kdo si myslí, že za něj svobodu vybojuje někdo jiný, si ji sám vlastně ani nezaslouží.“

Psali jsme: Jiří Paroubek: Proč Američané v březnu 2022 znemožnili jednání o míru na Ukrajině? Budíček, konec války se blíží. Je čas normalizovat plyn z Ruska, vzkazuje vládě Paroubek „Prodala by republiku, ani by nemrkla.“ Po Pekarové našel Rajchl další cíl. A byl zlý Orgány konají! Rajchl na koni, Novotný neunikne. Státní zástupce „usměrněn“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE