Debile z cvokárny! Šašku! Pavel Novotný dostává otřesné dopisy. Výhrůžky násilím, zmínky o smrti, antisemitismus

Kontroverze kolem Pavla Novotného (ODS) neberou konce. Při poslední provokaci ruských médií uvedl, že by pověsil ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, což pobouřilo šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka, podle kterého by se měl za své výroky omluvit. A rozhodně není sám, komu z chování Novotného vstávají hrůzou chlupy na zádech. Schránka řeporyjského starosty se začíná plnit nechutnými výhrůžnými dopisy, v jednom z nich dokonce anonym píše, že útok ve Fakultní nemocnici Ostrava je jen začátek.

Starosta Novotný některé z dopisů neváhal zveřejnit, a jak to vypadá, má z nich velkou legraci. V jednom z nich jej autor psaní označuje za „smradlavého žida", který by měl zmizet do Izraele, aby nám zde nezasmrděl celou republiku. „Ten židovský smrad je cítit po celé republice," píše muž ve svém dopise a ostře kritizuje nápad Novotného stavět pomník vlasovcům.

„Čekáme už jen na to, kdy navrhneš postavit pomník Adolfu Hitlerovi. Škoda že vám tu židovskou svoloč nepovraždil celou, aby už byl od vás pokoj. Nebýt těch Rusáků, tak by po vás nezůstal ani ten váš smrad,“ pokračuje ve svém dopise. A s ostrými slovy zdaleka nekončí. „Ty debile, by ses ani nenarodil a bylo by jen dobře. Rusáci pokládali své životy a vy smradlaví židé čekali jak ty ovce na porážku. Místo toho, abyste vzali do rukou zbraně a šli bojovat proti zlu,“ doplnil.

Následně Novotnému pisatel poradil, co má dělat, když Rusy tak nenávidí: „Vypni kotel, přece nebudeš topit plynem od Rusáků, protože to jsou naši nepřátelé, a to samé udělej s benzínem a naftou. Nalej si do té multikáry vodu z Jordánu.“

„Jste rozlezlí po celém světě a jste jak rakovina, otravujete slušné lidi. Už když se podívám na ten tvůj hnusný ksicht, tak je mi z tebe na blití,“ nebral si autor nenávistného dopisu servítky.

Závěrem Novotnému vzkázal, že naší republice dělá jen ostudu. Doporučil mu s takovou povahou jít spíše pracovat k popelářům. „Aby ses zviditelnil, tak děláš taková svinstva, neboť nic jiného neumíš. Zajdi si k lokopédu, ať tě naučí mluvit, ty debile z cvokárny,“ doplnil. Novotný se k dopisu vyjádřil, že šlo o „echt duševního mrzáka“.

V následujícím dopise autor Novotnému udělil přízvisko „přitroublý šašek“. Představil se jako člen spolku 100 000 chvilek a starostu požádal, zda by jim mohl pomoci protlačit pomník ve stylu Adolf Hitler držící Novotného v náručí. „Náš spolek věří, že byste se stal světovou atrakcí slavnější jak Havel. Naše městské vedení naši žádost zamítlo. Peníze máme ale připravené a s radostí by na vás přispěly všechny pravicové strany a hlavně pražská kavárna s povaleči,“ dělá si z Novotného pisatel legraci.

Poté přidal výhrůžku, že pokud se na pomoc s tímto pomníkem starosta vykašle, tak spolek svolá demonstraci na Bílé hoře a Novotného nechá vyhlásit za zrádce a za šaška.