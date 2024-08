Dělají, jako kdyby žádné volby nebyly. Dostálová řekla, jak to chodí v Bruselu

Existuje jedna věc, která europoslankyni Kláru Dostálovou (ANO) v poslední době štve. Při své kandidatuře do Evropského parlamentu na prvním místě kandidátky hnutí ANO očekávala a předpokládala, že Evropský parlament je tzv. kolébkou demokracie a namísto politikaření se tam budou spíše hledat nejlepší možná řešení pro občany Evropské unie.

Dostálová však nyní cítí, že realita je odlišná. Podle jejích slov „mainstream" v Evropském parlamentu potlačuje jakýkoliv jiný názor, což podle ní výrazně omezuje skutečnou demokracii. „Dostala jsem pěknou ťafku, protože samozřejmě je to úplně jinak. Mainstream se postaral o to, aby jakýkoliv jiný názor byl absolutně potřen, takže tam to s demokracií hraničí," vyjádřila své zklamání s fungováním Evropského parlamentu Dostálová.

Naznačila tak, že v Evropském parlamentu panuje atmosféra, kde jsou odlišné názory potlačovány a neexistuje dostatečný prostor pro svobodnou výměnu názorů a zároveň varovala, že tento stav může být nebezpečný pro budoucnost demokracie, protože každý má právo vyjádřit svůj názor a v demokracii by měly být všechny názory respektovány a diskutovány.

„Asi všichni víte, že my jsme založili novou frakci – Patrioti pro Evropu,“ připomněla frakci, jejíž založení ve Vídni oznámil maďarský premiér Viktor Orbán spolu s předsedou rakouských svobodných Herbertem Kicklem (FPÖ) a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Frakce byla dle slov Dostálové založena na čtyřech základních tématech: „Revize Green Dealu, rychle něco udělat s migračním paktem, posílit suverenitu jednotlivých členských zemí a zachovat právo veta,“ vyčetla Dostálová.

„No a to co se pak dělo… nám začali říkat, že jsme extrémisti, přitom jsme třetí největší frakce v Evropském parlamentu. Ode všeho nás odstavili. Řekli, že na nás uvalí izolaci, sanitární kordon,“ popsala Dostálová situaci v Evropském parlamentu, kde frakce Patrioti pro Evropu čelí obtížím, které brání jejich vlivu a účinnému prosazování jejich agend. Označení sanitární kordon (cordon sanitaire) se začalo využívat coby metafora pro politické vymezení a snahu o jejich izolaci a vyloučení z hlavního politického diskurzu.

V Evropském parlamentu dle slov Dostálové není ochota vyslechnout opoziční názory. Patrioti pro Evropu ovšem plánují být „tvrdou opozicí“. „Já si prostě nemyslím, že Evropa nemůže být úplně utržená ze řetězu a nedbat na zájem svých občanů. Volby dopadly nějakým způsobem, ale Evropský parlament se teď chová tak, jako kdyby žádné volby nebyly,“ stěžovala si Dostálová a kritizovala spojení politických sil lidovců a zelených, které podle ní brání změnám, které by odpovídaly vůli veřejnosti. „Spojil se čert s ďáblem, aby potřeli to, co občané chtějí změnit,“ shrnula situaci.

„Nechtějí nás pustit do žádných funkcí, ale čert vem funkce. Já doufám, že aspoň v těch výborech budeme skutečně společně řešit ty věci, aby to bylo ku prospěchu lidí,“ řekla Dostálová.

Upozornila na to, že v mnoha členských státech Evropské unie vyhrály strany, které chtějí zpomalit některé ambiciózní kroky Evropské unie. Toto zpomalení považují za nezbytné, protože se nacházíme v období po covidové krizi, energetické krizi a válce na Ukrajině. „Zkrátka jsme si vědomi toho, že některé kroky nemůžeme urychlovat, protože by to šlo na úkor všech lidí Evropské unie, samozřejmě i u nás v České republice,“ dodala Dostálová.

„Ale mainstream se raději spojil s extrémní levicí a se Zelenými, což je pro mě šokující, protože tím vůbec nereflektovali výsledek voleb a to, že Evropa musí trošku nabrat dech,“ vyjádřila Dostálová svou frustraci nad tím, že politické síly v Evropské unii podle ní nereagují adekvátně na výsledky voleb a aktuální krize.

Podle Dostálové však peníze a obchodní zájmy stojí za většinou protlačovaných politik v Evropském parlamentu. „Lobby v Evropském parlamentu je obrovská, tam lobby není sprosté slovo,“ promluvila Dostálová o lobbistických skupinách, které se snaží prosazovat v Evropském parlamentu své zájmy. „Vždycky za vším hledejme peníze a obchod. Byznys je v každém rozhodnutí.“

V Green Dealu Dostálová a hnutí ANO považuje za nejproblematičtější pilíř týkající se průmyslu. „Tam i sami průmyslníci založili tzv. antverpskou dohodu a žádají Evropský parlament, aby kroky trošku přibrzdil, protože to opravdu nestíhají,“ zmínila europoslankyně Antverpskou deklaraci pro Evropskou průmyslovou dohodu, jejímž záměrem je iniciovat kroky na podporu průmyslu a pro naplnění těchto cílů vyzvat Evropskou komisi k přijetí Akčního plánu. Deklarace byla výsledkem setkání více než 70 výkonných ředitelů velkých průmyslových skupin a zástupců asociací zejména z chemického průmyslu i dalších energeticky náročných průmyslových odvětví z EU dne 20. února 2024.

„Začínáme být závislí na třetích zemích,“ prohlásila Dostálová. „Čína, Indie, Spojené státy… třeba v elektromobilitě, tam se obávám, že už stejně Evropě ujel vlak. Tím, že v Číně se vyrábí úplně všechno a my jsme závislí na dovozu, tak je to pro Evropu problematičtější,“ uvedla Dostálová.

Následně se v rozhovoru zaměřila na problematiku spalovacích motorů. „My chceme, aby si každý spotřebitel mohl vybrat, čím bude jezdit,“ řekla Dostálová. „My říkáme: nechme to na trhu na spotřebitelích, ať se tomu odvětví uzpůsobuje podle potřeb zákazníka. Ale Evropa si vybrala cestu plnou příkazů, nařízení, regulací, kdy se má přizpůsobit občan,“ uvedla europoslankyně. Vyjádřila však svou naději, že pro tyto konkrétní věci frakce partnery pro debatu v rámci Evropského parlamentu najde.