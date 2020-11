Demoblok a umělci? Xaver k tomu řekl svoje. A něco ze zákulisí Rady ČT

reklama

Začátek patřil právě České televizi. „Dostal jsem e-mail mimo jiné od jednoho pana podnikatele, kterého zaujala moje myšlenka, že bychom na XTV udělali nějakou speciální debatu, že bych pozval i pány senátory, kteří promluvili i na té demonstraci. Což už jsem učinil a zatím nemám žádnou zpětnou vazbu. Uvidíme. Diskuse je nejcennější a ty věci může posunout dopředu,“ míní Veselý. Anketa Je nezávislost ČT ohrožena Lipovskou, Xaverem a Matochou? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 12444 lidí

„Pan podnikatel psal v tom e-mailu, že by rád podpořil tu myšlenku na téma Česká televize, vyměnili jsme si tři e-maily a pan podnikatel řekl, že na transparentní účet XTV pošle finanční podporu. A dnes nám pan Aleš Hlaváček poslal 100 tisíc korun!“ pochlubil se Veselý. A samozřejmě také poděkoval.

„Snažíme se také oslovit nějakého moderátora, aby tu debatu odmoderoval. Je to otázka dnů. Považuji to též za důležité, protože Česká televize je velké celospolečenské téma,“ podotkl Xaver Veselý, jenž nevyloučil ani to, že by šlo o sérii debat.

Následně pak Xaver Veselý odpověděl na otázku, zda ví o tom, že se proti němu šikuje celý demoblok včetně umělců. „Víme o tom, ale myslím si, že nejúčinnější zbraní, v uvozovkách zbraní, v této situaci je říkat pravdu, držet se toho, co jsou a nejsou fakta a spolehnout se na to, že jsme byli do Rady ČT zvoleni nějakou jasnou většinou v parlamentu a zcela demokratickým způsobem a já myslím, že to jsou základní věci, které by měly vystačit. Ale pravda, bez podpory vás a bez podpory široké veřejnosti to asi nezaboduje,“ podotkl Veselý.

Xaver Veselý hovořil také o rozhovoru odstoupivšího ředitele Rady ČT Reného Kühna v DVTV, kde byl hostem moderátorky Daniely Drtinové. „Paní doktorka bývalému předsedovi položila otázku, jestli teď poté, co deset lidí odvolalo tu dozorčí komisi, jestli to vypadá tak, že bude odvolaný ředitel ČT Dvořák. Načež tam byla taková dlouhá dramatická pauza, pan předseda se zahleděl jako daleko do publika, teď takové to hluboké ticho... Jsou chvíle, kdy ticho vřeští jak telefonní centrála, jak říká klasik. A hlava v ocelových kleštích už praská ve švech bezmála... A tak se zamyslel hluboce a řekl: Ano,“ vyprávěl Xaver Veselý.

„A to mě přesvědčilo o tom, že pan předseda má velmi nekvalitní křišťálovou kouli, protože to vůbec není na pořadu dne. Ale to, že je to součást asi nějaké taktiky, tak to jsem už pochopil definitivně, tady tím vyjádřením. Neexistuje jediný hmatatelný důkaz, nepadl na toto téma jediný dotaz, jediná myšlenka. Ale myslím, že na vyvolání nervozity a další demonstrace je zrovna tak účinné, jako odstoupit z ředitelského postu,“ podotkl. Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 5573 lidí

Když se pak měl ještě k odstoupení Reného Kühna vyjádřit více, uvedl, že jej to mrzí. „To se přiznám, už proto, že jsem mu já hodil při volbě hlas. Svoji důvěru jsem takto vzal a vložil ji do jeho rukou. Tak z tohoto důvodu mě to mrzí. A jak si to vysvětluji? Nevím. Já jsem o tom slyšel nejrůznější zkazky, těžko říct. Jsou to všechno hráči, pan předseda Kühn dobře věděl, jaká je nespokojenost s prací dozorčí komise. Nijak si to zkrátka nevysvětluji, prostě to tady je. Neberu to ani tak, že by byl nenahraditelný. Je nahraditelný, stejně jako generální ředitel ČT nebo ústřední moderátor internetové televize XTV,“ podotkl.

Své pak Xaver Veselý řekl i k filmu Havel, který konečně dle svých slov zhlédl. „Václavu Havlovi vůbec neupírám zásadní zásluhy o sametovou revoluci, o převrat. Asi jo. Ale říkal jsem si, že ten film je teda příšernej. Že to je, že si to ten Havel opravdu nezasloužil. Promiňte, že tady vynáším hodnotící soud, je to můj dojem. Musím říct, že jsem vlastně nikdy o takové vážné věci, o takové hluboké látce, o takovém dobrém tématu neviděl nic tak zpackaného... Nevím, jestli jde vůbec natočit tak brzy film o takové legendě. Pro mě hrdinou 17. listopadu, kterého bych si měl připomínat a třeba zapálit svíčku a věnovat mu kus myšlenky, pan Havel při vší úctě není. A byť jsou toho plná média, Havla, Havla, Havla, uznávám zásluhy, uznávám všechno...“ poznamenal Veselý.

„Ale pro mě hrdinové 17. listopadu – je jich devět, Havel mezi nimi není. Ta jména tady vyjmenuji, protože mě zamrzelo, že ta jména těch hrdinů 17. listopadu nikde nebyla. A těch hrdinů, nebo těch devět jmen, na která by se mělo vzpomenout a někde zapálit svíčku – Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šafránek a Jan Weinert. A k tomu ještě 1200 českých studentů, kteří byli v listopadu 1939 Němci... A po pohřbu Jana Opletala byli odvlečeni, zmláceni a tak... Ale těchto devět studentů bylo popraveno. A to je to, o čem by se mělo mluvit. 17. listopad 1989 byl jen přirozený vývoj toho, že v celé Evropě padali komunisti jeden za druhým. Spadli by tady možná o týden dřív, možná o týden později...“ dodal Veselý.

„Není to nic špatného, není to nic, co by něco odsoudilo do pozadí. Václava Havla mám v úctě za těmi 1200 studenty plus těch devět popravených. Tam pak někde je. Rád si na něj vzpomenu,“ zmínil Veselý. Dodal však, že nevěří tomu, že Václav Havel revoluci doslova vydupal ze země.

