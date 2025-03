Demokracie po panevropansku: Odebrat Maďarsku volební právo

„Náš tým europoslanců předložil národním lídrům před zítřejším mimořádným summitem devítibodový program, který zahrnuje zbavení Maďarska hlasovacího práva, a tím i možnosti dále blokovat společná rozhodnutí EU a vydírat nás, jak to dělalo dosud,“ informuje Volt na platformě X s důrazem, že Evropská unie musí být jednotná. „Nesmíme připustit, aby někdo v současné složité situaci ohrožoval naši základní bezpečnost tím, že by zneužíval veto národních států.“

Poslanec evropského parlamentu za stranu Volt Damian Boselager na svém účtu X sdílel konkrétní podobu devíti bodů, které strana Volt požaduje pro „posílení Evropy ve světle Trumpova šílenství“.

Kromě návrhu aktivace článku 7 pro zastavení možného veta maďarského premiéra Viktora Orbána a posílení role vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaji Kallasové, aby mohla vyjednávat zahraniční politiku EU a uvalovat sankce, Volt navrhuje využít zmrazených ruských aktiv ve výši 200+ miliard eur na podporu ukrajinské obrany a přípravu evropských bezpečnostních záruk.

Ekonomická resilience by měla být posílena odstraněním obchodních bariér v rámci EU, posílením technologické a obranné spolupráce s klíčovými globálními partnery a investicemi do evropské infrastruktury v oblastech umělé inteligence a cloudového úložiště. Důraz je kladen také na „regulaci veřejných debat voleb prostřednictvím zpřísnění pravidel pro sociální média“.

What should leaders decide during their meeting this Thursday? 9 concrete demands to strengthen Europe in light of Trump’s madness. #EUCO pic.twitter.com/3K9UQK8hqt