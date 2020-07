Demonstrace? Ta nebyla kvůli opatřením vlády, ale kvůli hygienikům, hlásí primátor Ostravy

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) byl hostem Interview Plus Českého rozhlasu. Hovořilo se mimo jiné o koronaviru a o zpřísnění plošných opatření.

Úderem půlnoci z pátku na sobotu začínají v Česku zase platit plošná opatření proti šíření covidu-19. Roušky budou povinné uvnitř všude tam, kde se ke sdílení nějaké události sejde víc než 100 lidí. Netýká se to ovšem klasických restaurací či barů, jak upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od pondělí potom klesne počet povolených lidí na vnitřních akcích z tisícovky na pět set.

Dneškem počínaje naopak rozvolňují opatření proti pandemii hygienici v Moravskoslezském kraji.

Co Macura říká způsobu včerejšího vyhlášení těchto celorepublikových opatření? „Víc sleduji situaci v Moravskoslezském kraji, kde ta opatření přes dnešní rozvolnění jsou stále přísnější než ta celoplošná, takže já si ta celoplošná netroufám příliš komentovat, nemaje v ruce ta data a jejich rozvrstvení za celé Česko. Myslím si, že určitě význam má to zpřísnění v rámci České republiky, k tomu způsobu ohlášení nebo timingu se nechci vyjadřovat,“ uvedl Macura. Podle svých slov nemá ta data, aby to dokázal posoudit.

„Znám čísla za Ostravu, za kraj. U nás přibývá ve městě, nebo v okrese Ostrava přibývají nově nemocní v řádu jednotek denně. Maximum bylo 10, ten průměr je kolem 6-7, za celý kraj je to někde v rozptylu od 50 do 70 denně. Není to úplně optimální, není to úplně dobré, ale na straně druhé ten stav je nějakým způsobem stabilizovaný, naopak v těch posledních dnech v regionu a za město registrujeme dílčí zlepšení, dodal.

Sám se pak zastal vlády. „Nemám pocit, že by byla vláda nějak nesdílná,“ podotkl. „Trend stoupajících případů je za poslední týden jednoznačně negativní, byť pochopitelně na něm se hodně podílí jednak Karviná jako taková, ale i to nové ohnisko v pražském klubu Techtle Mechtle. Já neříkám, že mě nezajímají celorepublikové výsledky, ale nemám mapu, abych mohl říct, zda je to celoplošný problém,“ míní.

Hovořilo se i o demonstraci, která se v Ostravě tento týden uskutečnila za účasti 2000 lidí.

Macura následně přiznal, že doufal, že tzv. chytrá karanténa přinese sofistikovanější řešení.

„Za mě je důležité, aby je přinesla alespoň do toho podzimu nejpozději, kdy se dá očekávat nárůst respiračních opatření, nebo onemocnění. Jako laik si neumím představit, že budou nějaká efektivnější opatření než ‚pravidlo 3R‘ – rouška, rozestupy a ruka (častější mytí). A ta kombinace těch opatření je za mě fine-tuning, takové to jemné ladění, že to nemohou být zásadně drastická opatření stylem od pangejtu k pangejtu,“ řekl.

Tzv. chytrá karanténa, podle něj, má lokalizovat jednotlivá ohniska a umožnit dotrasovávat ty kontakty, a podle toho konat. „Jsem se domníval, že ten institut chytré karantény právě zamezí tomu, aby se ta opatření zaváděla takto plošně, což se prozatím neděje. Chci v sobě chovat naději, že do podzimu na tom budeme lépe,“ dodal primátor Ostravy Tomáš Macura.

