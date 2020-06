Demonstrace jako ohnisko koronavirové infekce? Občan projevil obavy na stránce Milionu chvilek. Totálně ho „zadupali“

Dnešní protesty Milionu chvilek proti vládě a premiérovi Andreji Babišovi (ANO), které se konají v Praze a na dalších místech po celé republice, se staly předmětem bouřlivých diskusí na sociálních sítích. A to především pro povolený počet lidí, kteří se jich mohou zúčastnit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) totiž oznámil, že omezení akcí nad 500 lidí se od úterního odpoledne nevztahuje na demonstrace. Někteří však bijí na poplach, že se z demonstrace může stát tolik obávané ohnisko koronavirové infekce. „Kdo z organizátorů za to převezme odpovědnost?“ ptá se jeden z diskutérů. Od příznivců za to schytal pořádnou nálož.

„Vyhráli jsme,“ napsala vítězně iniciativa Milion chvilek na svém facebooku poté, co Ministerstvo zdravotnictví oznámilo výjimku, že na večerních demonstracích je povoleno shromáždění více než 500 lidí. „Ministr Vojtěch ustoupil a uznal, že dosavadní výklad Ministerstva zdravotnictví byl nesprávný,“ doplnil spolek.

„Díky rychlému právnímu postupu jsme jej přiměli vydat nové stanovisko, jež je v souladu s ústavou a neomezuje právo na shromažďování! Ubránili jsme tím základní občanské právo. Teď už je i vládě zřejmé, že lidská práva nejsou kus hadru,“ pokračoval dále.

Podle spolku však nejde o žádnou „výjimku“ a milostivé povolení, jak se to pokouší ministr Vojtěch podat. „Je to uznání toho, že jsme měli pravdu, protože původní výklad omezující právo na shromažďování by soud shodil jako protiústavní,“ konstatují ve svém příspěvku organizátoři protivládních demonstrací.

V diskusi pod tímto příspěvkem se pak rozhořela zajímavá debata, když se do ní zapojil facebookový uživatel Jan Vobořil se svou otázkou: „A mohu se zeptat? V případě, že by se demonstrace stala lokálním ohniskem koronavirové infekce, kdo si za to vezme z organizátorů zodpovědnost? Nařízení ministra lze měnit jako ponožky, biologické zákony fungují bohužel trochu jinak. Předem děkuji za odpověď rychlejší než Ministerstvo zdravotnictví.“

Příznivci Milionu chvilek mu jeho „opovržlivý“ dotaz nedarovali.

„Berou si provozovatelé hobby marketu odpovědnost za to, že tam někdo ze zákazníků přitáhne jakoukoli nákázu?“ odpověděl mu na jeho dotaz otázkou Ondřej Janovský. „Když nebude tlačenice (jako je třeba v metru) a nebude to na dlouho (jako je třeba každý den v kanceláři), tak je riziko minimální,“ zmínil, že riziko možné nákazy vidí jinde daleko větší.

Podobně zněla i reakce Rostislava Crhy. „A kdo se doteď, vážený, x let zajímal, že většina lidí chodí do práce a obchodů s chřipkou, anginou a rodiče nemocné děti posílali do škol a školek???!!! Strašně se mi líbí to pokrytectví a falešná ohleduplnost najednou. Panika a strach ze zcela normálního viru se tu vytvořila pandemie a nebyla ani epidemie!“ zdůraznil přispěvatel do diskuse.

Připomněl, že jen v loňském roce bylo oficiálně nemocných chřipkou přes 900 000 lidí. „A co se řešilo? Vůbec nic. Jen MZ doporučilo nemocnicím omezit návštěvy,“ doplnil.

Nejčastěji pak zaznívaly názory, že je to odpovědnost každého z nás.

„Tramvají snad taky někdy jezdíte, ne? Proboha, to musí mít za všechno odpovědnost nějaká instituce, organizace/organizátor? To mi hlava nebere tohle! Prostě když se bojíte, nechoďte. Když virus chytíte, uzdravíte se,“ napsala Alice Vondráčková.

„Zodpovědnost po celou koronavirovou krizi jsme měli my všichni, proto to u nás tak dobře dopadlo. Šašci z vlády dělali jen marketing a chaos,“ konstatoval Pavel Maruna.

Kvůli restrikci počtu účastníků hromadných akcí chtěl původně spolek Milion chvilek v týdnu podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze, aby rozhodl o tom, zda není zásadní omezení práva na shromažďování opatřením Ministerstva zdravotnictví nezákonné.

