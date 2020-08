Deset jízd na černo, dluh 200.000. Praxe exekutorů, na kterou PL nezapomněly. A v pozadí děsivé konexe Jiřího Pospíšila

reklama

Již v roce 2011 jako podnikatel známý z tiskových konferencí a televizního pořadu Den D vystoupil proti tehdejší praxi exekutorů, jejichž problematické fígle za ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila rozbujely do šílených rozměrů.

„Dnes, když má někdo deset černých jízd, tak zaplatí desetkrát pokutu, kterou dostane dopravní podnik. Ale k tomu se sečtou další poplatky, za každou pokutu zvlášť, a ty jsou nyní minimálně zhruba 20 tisíc korun. Takže exekutor a právník si rozdělí 200 000 korun. Tahle praxe je naprosto bez logiky a drobné dlužníky naprosto ničí. Neprofituje přitom na nich ani věřitel – ten naopak doplácí,“ popisoval tehdejší realitu pro ParlamentníListy.cz.

Tomio Okamura si s radostí užívá trápení exekutorů

„Pokud jde o exekutory, pak dnešní stav je přece u nás naprosto šílený. Dokonce si dovolím tvrdit, že v desítkách tisíc případů se exekuce pohybují za hranicí státem posvěcené lichvy,“ psal Okamura ještě jako podnikatel na svém blogu. K příběhům, u kterých exekutor kasíroval i stonásobek původního dluhu nenašel jiné slovo než „sprosťárna“.

Mimo jiné také připomněl, že ministr Pospíšil má mezi svými přáteli řadu plzeňských exekutorů, kteří na tomto byznyse vydělávají.

A pozastavil se nad některými protiargumenty exekutorů, které podle něj byly „z říše pohádek“. Třeba když tvrdili, že slučování exekucí, které by výrazně zredukovalo vedlejší náklady exekuce, by pro ně bylo příliš administrativně náročné.

Občanské aktivity podnikatele Okamury tehdy vzbudily pozornost i na ministerstvu. Ne že by ministr Pospíšil něco změnil, ale začal se zajímat, co proti němu Okamura má. Ten o tom pak napsal: „Neschopnost domluvit se na obecně prospěšných věcech je jednou z hlavních příčin současného stavu naší země. Již delší čas navrhuji, aby se udělala také novela trestního zákona, ale pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) se o tom se mnou nechce bavit. Ani jednou se se mnou nesešel. Ale přes emisary ODS jsem byl tázán, co proti němu pořád mám, že stále o něm kriticky píšu na blogu. Ale to je ono – on si nechce se mnou a ani s nikým jiným zřejmě povídat o skutečných problémech,“ popisoval stav za Nečasovy vlády Tomio Okamura na svém blogu. O rok později se po těchto zkušenostech rozhodl raději vstoupit přímo do politiky.

Tehdejší moc exekutorů ukazuje i neprosazený, ale prosazovaný nápad Jiřího Pospíšila, že by třeba exekutoři k exekuci vůbec nemuseli potřebovat svolení soudu. To už bylo moc i na jeho tehdejší vládní kolegyni, vicepremiérku Karolínu Peake.

Když se pokusila prosadit změkčení exekucí, Pospíšil jí přes média vzkázal: „Taková kritika od koaliční političky je trošku nepatřičná. Paní vicepremiérka není nadřízená ministra spravedlnosti. O rozsahu novely rozhoduje ministr, paní Peake nemůže říkat, že jí tam něco chybí. Nejsme povinni plnit její pokyny, závazné je vládní prohlášení, postoj premiéra a postoj celé vlády“.

Anketa Postihla vás nebo někoho z nejbližšího okolí exekuce? Souhlasíte, že i za drobné částky může zničit člověka? Ano, exekuci jsem pocítil(a) na vlastní kůži. A udělal jsem ze sebe i z okolí psance... 18% Exekuci jsem důvěrně poznal(a), ale naštěstí jsem se s ní popral a mám ji z krku, příjemné to ale nebylo. 12% O exekucích naštěstí jen čtu a slyším z vyprávění známých. O tom, že dokážou ničit celé rodiny, moc nepochybuju. 62% Je dobře, že je u nás systém vymáhání tak přísný. Aspoň si každý rozmyslí, jestli se mu vyplatí dluhy nesplácet. 8% hlasovalo: 1255 lidí tehdy za exekutory bojovalo velmi srdnatě. Redaktoři deníku Právo například popisovali, jak jim přišla ostrá reakce ministerské mluvčí, když poukázali na několik případů, kdy z řetězu utržení exekutoři zabavovali majetek i lidem, kteří nic nedlužili, nebo exekvovali věci, které vůbec do exekuce neměly spadat.

„Z pověření ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila reaguji na článek I lidé bez dluhů mohou v exekuci přijít o majetek, zveřejněný ve čtvrtek 20. ledna. Obsahuje mylné a matoucí informace, které neodpovídají současné právní úpravě. Ač článek výslovně nezmiňuje ministerstvo spravedlnosti, nepřímo jej svým vyzněním poškozuje,“ psala tehdy ministerská mluvčí.

Článek přitom zpochybňoval hlavně to, jakým způsobem si jednotliví exekutoři pravidla vykládají, nikoliv jejich podobu. Přesto Pospíšilovo ministerstvo vyrazilo na jejich obranu.

Na začátku roku 2012 se pak nepřímo prokázala absurdita tehdejších exekučních pravidel, když exekutoři uvalili exekuci na majetek hlavního města Prahy, včetně například Karlova mostu nebo Staroměstské radnice. Důvodem byla jedna opomenutá platba 200 tisíc korun, kterou magistrátní úřednice zapomněla poslat.

„Postavení exekutorů v České republice je, jak já říkám, státem posvěcená lichva. A to není jen o Karlově mostu. Jestliže lidé dluží za jízdenku pár stovek a přijde jim výměr na sedmnáct tisíc korun, kdy oprávněný dostane tři stovky a zbytek jde exekutorovi a na další poplatky, tak to je za hranicí jakékoliv únosnosti,“ komentoval to tehdy na své blogu Okamura.

Od nečasovské éry se v oblasti exekucí ledacos změnilo, stále ovšem řada lidí nadměrně a nespravedlivě doplácí na pravidla pro vymáhání pohledávek. Tomio Okamura přitom na změnu pravidel tlačil průběžně.

Na konci roku 2014 v České televizi kritizoval Sobotkou vládu, která podle něj za rok své činnosti v této oblasti nic neudělala. „Tato vláda ani po téměř roce nebyla schopna předložit komplexní pozměňovací zákon o této státem posvěcené lichvě,“ kritizoval, když proti němu v studiu seděl tehdejší šéf Exekutorské komory. Ten tvrdil, že není mezi právníky tak důsledně kontrolovaná profese, jako jsou exekutoři.

V současnosti se hnutí Svoboda a přímá demokracie snaží prosadit několik návrhů, které by odstranily nesmyslnou tvrdost exekučního práva. Například chce zavést pravidlo, podle kterého by se splácela přednostně jistina a nikoliv příslušenství, jak bylo zavedeno Jiřím Pospíšilem a zůstává v zákoně doposud. Rovněž ruší úroky z úroků, které jsou podle SPD nemorální. Úročena by nadále byla pouze jistina.

Druhým návrhem SPD je zestátnění exekutorských úřadů, které by znemožnilo, aby z vymáhání pohledávek byl ziskový byznys.

„V České republice je momentálně více než 700 tisíc občanů, postižených exekucemi, a kvůli koronaviru jsou mnozí dlužníci v ještě složitější situaci, přestože se snaží splácet. Ano, dluhy se platit mají, o tom žádná, ale je zcela nepřijatelný současný stav, kdy dlužník na poplatcích a úrocích již i násobně přeplatil původní jistinu (dluh), a přesto se exekuce nemůže zbavit,“ napsal k tomu na svém facebooku Tomio Okamura.

Na začátku srpna však Babišova vláda vyslovila s návrhem SPD nesouhlasné stanovisko. Hrozí tedy, že zlidštění exekucí spadne pod stůl.

