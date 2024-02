Děsivé video. Americký voják se upálil za Palestinu

reklama

„Jmenuji se Aaron Bushnell, jsem aktivním příslušníkem letectva Spojených států a už se nebudu podílet na genocidě,“ říká muž na videu z incidentu.

„Chystám se k extrémnímu protestnímu činu, ale ve srovnání s tím, co zažívají lidé v Palestině v rukou svých kolonizátorů, to vůbec není extrémní. Tohle je to, o čem naše vládnoucí třída rozhodla, že bude normální,“ říká Bushnell.

Poté položí nahrávací zařízení na zem, načež se polije neznámou tekutinou a zapálí ji, přičemž opakovaně křičí Svobodná Palestina. Nakonec se zhroutí, zatímco se jeden z policistů snaží mladíka uhasit.

Z videa je patrné, že druhý policista na hořícího Bushnella celou dobu míří pistolí a křičí, aby si lehl na zem. Zbraň nezandá ani poté, co se Bushnell s křikem zhroutí na zem. „Nepotřebuji zbraně, potřebuji hasicí přístroje!“ je slyšet, jak jeden z policistů křičí, když na místo dorazí další ozbrojené složky.

Když na místo dorazili hasiči, požár již uhasila Tajná služba Spojených států, uvedl hasičský sbor a záchranná služba D. C. podle informací CNN. Muž byl v kritickém stavu převezen do místní nemocnice, kde později na následky zranění zemřel. Reportérka Tania Janeová napsala, že Bushnellovi blízcí dali souhlas k tomu, aby byla na internetu zveřejněna rozmazaná verze videa.

Rose Rileyová, mluvčí amerického letectva, odpoledne potvrdila, že Bushnell byl aktivním příslušníkem armády. „Mohu potvrdit, že do dnešního incidentu byl zapojen letec v aktivní službě,“ uvedla Rileyová podle informací serveru newsweek.com.

Mluvčí izraelského velvyslanectví uvedl, že „žádný zaměstnanec velvyslanectví nebyl zraněn a všichni jsou v bezpečí“. Policie poté uvedla, že na vyšetřování incidentu spolupracuje s tajnou službou a úřadem pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny.

Nejedná se o první takový protest, už v prosinci se před izraelským konzulátem v Atlantě zapálila osoba, což byl podle policie „pravděpodobně extrémní akt politického protestu“. Na místě byla nalezena palestinská vlajka, která byla součástí protestu a lahev se zbytkem benzinu.

Izrael vede válku proti Hamásu v Gaze po teroristických útocích této skupiny ze 7. října, při nichž podle izraelských úřadů zahynulo v Izraeli 1200 lidí. Podle neověřených zpráv zemřelo v důsledku izraelské reakce v Gaze už téměř 30 000 lidí.

