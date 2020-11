Děti půjdou do škol. Zarouškované, nebudou zpívat a cvičit také ne

Ve středu se vrátí do škol žáci prvních a druhých tříd. Pokud současný příznivý vývoj epidemické situace vydrží, mohli by se od příštího týdne vrátit do škol i další školáci. Řekl to na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (ANO).

„Chtěl bych se ještě vrátit k tomu, co nás potkalo na začátku října, a to je zavírání škol. Je potřeba si říct, že v té době bezprecedentní krok zavření prvních stupňů byl reakcí na exponenciální růst té epidemie, kterou jsme tady měli. A samozřejmě tím hlavním důvodem bylo omezení sociálních kontaktů,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Podle něj se exponenciální růst podařilo zastavit. „Bez ohledu na to, že v mezičase došlo k výměně na postu ministra zdravotnictví, tak ministerstvo školství drží ty termíny, které jsme slíbili,“ dodal. Anketa Je nezávislost ČT ohrožena Lipovskou, Xaverem a Matochou? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 2564 lidí

Deváté třídy se dle Plagy vrátí do škol při čtvrtém z pěti stupňů rizika covidu. Nebudou se střídat po dvou týdnech jako zbytek druhého stupně základních škol.

Maturanti se k běžné výuce vrátí rovněž při čtvrtém stupni rizika covidu-19. Tehdy se obnoví i praktická a laboratorní výuka do 20 lidí, a to i na univerzitách. Při čtvrté z pěti úrovní rizika covidu se opět otevře i nižší stupeň víceletých gymnázií, stejně jako druhý stupeň bude mít střídavou výuku. Podle Plagy tak neustále dochází k redukci kontaktů.

„Nošení roušek bude doprovázet i vzdělávání žáků a studentů. Nošení roušek nakolik je nepříjemné, tak je významným nástrojem pro omezení šíření covidu-19. Školy by měly také maximální možný čas trávit s dětmi na čerstvém vzduchu,“ poznamenal Plaga a apeloval na větrání v prostorách.

První dotaz novinářů pak směřoval k tomu, zda jde o dobrovolný nebo povinný návrat žáků do škol. Zároveň se hovořilo i o testování pedagogů. „Pokud se týká návratu do škol, tak v případě povinné školní docházky, bavíme se o návratu povinné školní docházky. Samozřejmě že ve chvíli, kdy tomu brání zdravotní stav, tak jsou instrumenty, jak se s tím vypořádat,“ podotkl Plaga. Co se týká testování, tak dle Plagy je problematika testování kontinuálně řešena na ministerstvu zdravotnictví. „Rozhodně nejsem proti tomu, aby se testovali učitelé. Nejproblematičtější kategorií z pohledu výskytu byla kategorie středoškoláků, i tam si dovedu představit nějakou formu testování,“ uvedl, zároveň však hovořil o vysokém počtu studentů. Způsob testování je podle něj na ministerstvu zdravotnictví. Co se týče hudební a tělesné výchovy, nepředpokládá se v současné době k jejich návratu do výuky.

Plaga pak v rámci dotazů hovořil i o jarních a letních prázdninách. „Neuvažujeme o tom, že bychom prodlužovali školní rok do letních prázdnin," poznamenal Plaga s tím, že by si dokázal představit letní kempy, kde by se případně mohli žáci doučovat.

V době tiskové konference přišel do redakce e-mail od prezidenta spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho. „Rád bych upozornil, že doposud nebylo zveřejněno vládou ani ministerstvem zdravotnictví oficiální mimořádné opatření, které by umožnilo 18. 11. 2020 návrat části žáků do škol. Ředitelé škol tak stále nevědí, za jakých podmínek se budou školy otvírat! Nemohou tudíž rodičům žáků poskytnout oficiální informace,“ poznamenal Sárközi.

