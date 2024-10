Devatenáct procent důvěřuje. Německá vláda dál láme rekordy

„73 procent. Potlesk!“ napsal server německého deníku Bild s odkazem na průzkum agentury INSA. Všechny tři strany vládní koalice dohromady by teď volilo asi 30 % občanů. Opoziční CDU by volilo 31 %, takže má větší podporu než celá koalice dohromady. Alternativa pro Německo (AfD) má podporu asi 19 % voličů.

Jenže CDU by měla problém sestavit vládu, pokud by nevládla s AfD. Reálně by bez AfD dokázala sestavit většinovou vládu jen v podobě velké koalice, tedy po boku se sociální demokracií.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12192 lidí

Se spolkovou vládou je spokojeno 19 % Němců, 8 % neví a 73 % dotázaných spokojeno není. K dokreslení temného obrazu Bild oznámil, že více než 80 % lidí má za to, že politici vlastně nerozumějí tomu, co voliči opravdu chtějí.

Zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize ARD v této souvislosti upozornil na ještě jeden průzkum. Část poslanců uvažuje o tom, že by zahájila proces, jenž by mohl skončit zákazem celé Alternativy pro Německo. Zahájení takového procesu podporuje 42 % dotázaných, což je o 5 procentních bodů víc než v únoru 2024. Ale 46 % dotázaných se staví proti tomu, že by byl proces vedoucí k možnému zákazu AfD vůbec zahájen.

Vláda českého premiéra Petra Fialy (ODS) je na tom podobně. Průzkum CVVM starý pár týdnů ukázal, že vládě tehdejší pětikoalice v létě důvěřovalo 24 % lidí. Data z českého průzkumu byla získávána ještě v době, kdy byli součástí vlády i Piráti. Bez pirátských voličů může důvěra vyjadřovaná české (nyní čtyřkoaliční) vládě vypadat jinak.

