Dezinformace, na pováženou. Expremiéra Paroubka zvedly ze židle dva články v tisku

„Někteří lidé si prostě nemůžou pomoci. Je spíše překvapivé, že se v článcích v předních českých tištěných médiích mohou prezentovat velmi vážně názory politologických kutilů, a nikoliv skutečných odborníků,“ vyčítá médiím bývalý premiér Jiří Paroubek a pouští se do článku „Počítání Čín“ v Lidových novinách (LN) od jazykovědce a pedagoga Karla Olivy. Dozvěděl se prý „tolik zvláštních dezinformací, že je to na pováženou“. A to nebylo vše. Bez odezvy nenechal ani další článek, týkající se ústecké ČSSD, od novináře Petra Holce.

Paroubek se v textu Olivy dozvěděl, že „princip jedné Číny je totiž dítětem neformální dohody, na které se domluvili poloformální zástupci Čínské lidové republiky a Čínské republiky, když se v roce 1992 sešli v tehdy ještě svobodném Hongkongu“.



Na to se politik rozhodl politiku jedné Číny, kterou uznává Peking i Tcha-pej, přiblížit. „Nevím, zda se někdy zástupci čínské vlády sešli se zástupci Kuomintangu z Tchaj-wanu, nebo ne. A není to vůbec důležité, protože princip jediné Číny byl přijat v Šanghajském protokolu, který v roce 1972 podepsali za Čínu Mao Ce-tung a za Spojené státy prezident Nixon. Na základě tohoto paktu zmizel Tchaj-wan z OSN a z Rady bezpečnosti OSN a americká armáda z Tchaj-wanu. Křeslo v Radě bezpečnosti a v OSN místo Tchaj-wanu zaujala právoplatně Čínská lidová republika,“ píše Paroubek. Psali jsme: Jiří Paroubek: Politologické kutilství a lži některých novinářů Ing. Jiří Paroubek

Princip jediné Číny pak, dle něho, „převzali vlastně od Američanů také J. Dienstbier a V. Havel při formulovaní zahraniční politiky demokratického Československa počátkem 90. let“. Princip jediné Číny tak podle něj rozhodně není nic, co by „bylo vágně vyjádřeno“.



Odmítl též, že by roku 1992 existoval „ještě nějaký svobodný Hongkong“. „Hongkong před navrácením do Číny byl britskou kolonií, tedy územím s koloniálním statutem, a v Hongkongu se nekonala žádná demokracie západoevropského či amerického typu. Především nebylo uplatněno rovné hlasovací právo obyvatel a nebyly voleny reprezentativní samosprávné orgány Hongkongu. Prostě Hongkong řídila koloniální správa, a rozdíl mezi kolonií a demokratickým státem by mohl být jasný i výtečnému jazykozpytci,“ obořil se.



K návrhu pedagoga, aby se uskutečnila politika „dvou Čín“ i na úrovni Evropské unie, pak jasně ukazuje, že vzhledem k provázanosti obchodu mezi největšími unijními státy s Čínou „nemají zájem se zabývat chimérami“. Dle bývalého premiéra jde prý zejména o vzájemně výhodný obchod. Fotogalerie: - Šťastný Čínský Nový rok

A kromě Olivy to od Paroubka schytal i Petr Holec. „Po dlouhé odmlce jsem si přečetl opět blábolení nešťastníka, který skončil, coby údajný redaktor, serveru Info.cz,“ počastoval jej. Holec dle něho „poměrně trapně rozebírá údajné důvody, které vedly Petra Bendu k daru pro ČSSD ve výši 1 mil. Kč na vedení volební kampaně“.



„Málokdo chápal, když vedení ČSSD brutálně přepsalo kandidátku své ústecké buňky do krajských voleb a na čtvrté místo napsalo ‚kmotra‘ Petra Bendu, jenž kdysi bačoval divoký sever nejen pro expremiéra ČSSD Jiřího Paroubka. Teď už to pochopí snad každý: Benda za to poslal ČSSD milion korun,“ zmiňuje Holec ve článku, který bývalého šéfa vlády nadzvednul. Holec v textu narážel na informaci serveru iRozhlas.cz, který rozebíral, jak se měl Benda dostat na čtvrté místo kandidátky sociálních demokratů v Ústeckém kraji.



„Úplné bláboly. Možná, že by Holec mohl ve své bujné fantazii najít, kdy si v době, v níž jsem byl předsedou ČSSD či premiérem za ČSSD, někdo koupil své místo na kandidátce. Takový případ neexistuje, takže Holec evidentně lže. Pokud v závěru svého výtvoru píše, že prý ‚za Bendy s Paroubkem totiž začal úpadek ČSSD‘,“ odmítá Paroubek. Fotogalerie: - Paroubek předsedou

Žurnalistu pak odkázal na volební výsledky ČSSD, kdy byl Benda krajský předseda. „Vyhráli jsme tam společně ve všech typech voleb,“ vzpomenul a předložená tvrzení z článku označil za „jakýsi blábol z ČSSD vyhozeného bývalého předsedy Ústeckého kraje Andrta, který svou organizaci svým politickým mistrovstvím přivedl až ke 2,9 % volebních preferencí“. Psali jsme: Expremiér Paroubek: Vystrčil a další? Pro USA užiteční hlupáci z českého Senátu. Snaží se oddálit nevyhnutelné, spojení Tchaj-wanu s Čínou! Karambol v ČT, který redaktor nepřežil. Skákal, snažil se. 10 minut napětí a odchod 6 000 pro důchodce: Seniorka křičela, že to nechce. A padl dotaz Schwarzenberg vytočil Paroubka: V centru Prahy socha „Rakušáka“? A začala jízda

