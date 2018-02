Dezinformační e-maily ovlivnily prezidentské volby a zabránily propadu některých stran, říká analytik

Před letošními prezidentskými volbami se to jen hemžilo lživými e-maily, které nakonec do značné míry dokázaly ovlivnit i to, kdo k volbám nakonec dorazil. „Lživé e-maily jsou mezi lidmi fenoménem už delší dobu a úspěšnější jsou hlavně ty, které přinášejí senzační zprávy a vyvolávají pocit ohrožení,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz analytik Josef Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Lživé e-maily by se podle analytika daly přirovnat k facebooku starší generace. Generace střední a mladší, ve věku pětačtyřiceti let, je na facebooku silně přítomná, a starší generace je už dnes plně elektronizovaná. „E-mail je pro ni zásadní. Dobře odpovídá jejich mediálnímu návyku, protože dopisy jsme ještě psávali všichni,“ vysvětlil a dodal, že starší generace silně používá e-maily, podobně jako mladší a střední generace používá sociální sítě. Ale míra dosahu e-mailů je něco, co bude třeba zkoumat.

Kdo takovým lživým e-mailům uvěří, to prý vůbec nesouvisí se vzděláním. „Varoval bych před představou, že to je doména nevzdělanosti. Ve výzkumech se spíše ukazuje, že úspěšnější jsou lživé e-maily, které přinášejí nějaký pocit ohrožení nebo zaručené senzační zprávy,“ upřesnil Šlerka v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a doplnil, že, že jim uvěří snáze ti, u nichž jsou typické spíše povahové rysy jako podezřívavost vůči světu anebo nedůvěra vůči oficiálním médiím.

Dezinformace šířené e-mailem mají velikou schopnost ovlivňovat politické dění. „I z předchozích voleb víme, že celá kauza lithium, která byla spíše dezinformací, zastavila propad některých stran a získala jim dvě až tři procenta,“ uvedl Šlerka, podle kterého to byla extrémní situace, kdy byla dezinformace přímo využita uvnitř volební kampaně.

Daleko větší roli těchto e-mailů v prezidentské kampani však sehrál jejich aktivizační potenciál. „Bude to zapotřebí ještě ověřit. Když se ale podíváte na výsledky, tak se k volbám podařilo přivést rekordní počet voličů,“ poukázal analytik, který si je jistý, že při tom těsném výsledku hrálo roli to, koho se podaří aktivizovat, aby šel k volbám. Část těchto lživých e-mailů prý vznikla organizovaně.

Původní zdroj ZDE

Proti šíření dezinformací touto formou je velmi těžké se bránit. Lidé by si měli prý uvědomovat, že ve chvíli, kdy něco přeposílají nebo sdílejí na sociálních sítích, tak se dostávají do pozice malých novinářů. „Nejenže mají moc oslovit spousty lidí, ale mají i odpovědnost. Užitečné by tedy bylo posilování vědomí o této odpovědnosti,“ uzavřel Šlerka.

Psali jsme: Okamura může dostat až 14 procent. Pozor, Pražáci, varuje analytik ČSSD provedla eutanázii. Jebem ty dušu, dobro došli. Babiš se projevil jako blb, zaznělo ke včerejšku Josef Šlerka: Lidé nejsou natolik blbí, aby je šlo jen tak zblbnout propagandou. Kdyby lidé byli spokojení, můžete jim stokrát lhát, a nezafunguje to ParlamentníListy.cz nejsou dezinformační web, vyvrátil odborník v rádiu analýzu Evropských hodnot. Ve skutečnosti se to má takto

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab