Dezinformační weby, kyberútoky... Černochová v ČT vysvětlila, proč vybrala Řehku

Černochová věří, že právě Řehka bude pro Armádu ČR vhodným člověkem: „Má bohatou zkušenost z armády a více než dvouletou zkušenost s řízením tohoto úřadu. V současné situaci války na Ukrajině, kdy podléháme dezinformačním webům, kdy zde probíhají kybernetické útoky, může být tím správným člověkem,“ řekla k novému náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR.

Řehka byl prvním kandidátem, na kterém se dokázali prezident Zeman a ministryně Černochová shodnout, někteří jej označují za „kompromis“.

„Já bych nechtěla říkat, že Karel Řehka je kompromis. Myslím si, že je to vynikající kandidát. Mně osobně třeba jeho jméno napadlo okamžitě, když jsem se stala ministryní obrany. Ale vzhledem k tomu, jakého je věku, jsem si říkala, jestli si vlastně on zaslouží to, abych mu zkrátila vojenskou kariéru. Ale situace ve světě je vážná a potřebujeme silného náčelníka generálního štábu s jeho schopnostmi. Myslím si, že Karel Řehka bude náčelník generálního štábu, který i do armády přitáhne další rekruty. Je to vlastně skvělý náborový projekt, mít náčelníka generálního štábu, kterému je méně než padesát let.“

„A ano, nebudu vám lhát, s panem prezidentem jsme diskutovali i jiná jména. Jiná jména na jeho straně a jiné varianty na straně mé. Bylo na nás, politicích, dohodnout se a vybrat toho nejlepšího,“ uvedla na dotaz, zda je pravda, že Řehka nebyl první volba.

Karel Řehka je brigádní generál, což je nejnižší generálská hodnost v armádě; bude mít dostatečnou autoritu ze strany těch, kteří mají ve vedení generálního štábu vyšší hodnost? „Víme na příkladu pana Koudelky, že to není o tom, mít generálskou hodnost, aby se těšil autoritě u svých podřízených,“ zmínila příklad ředitele BIS Michala Koudelky. Několik předešlých náčelníků generálního štábu mělo stejnou hodnost jako Řehka, v době, kdy se náčelníky stali.

Hovořila také o tom, jak to vypadá s nákupem bojových vozidel pěchoty. Podle Černochové v této věci zatím není jasné stanovisko právníků, o které ministryně pro svůj resort požádala.

„V tuto chvíli je to tak závažná věc, je to zakázka v řádech téměř 60 miliard korun a já prostě nechci udělat chybu. Je tam samozřejmě zásadní problém, který brání tomu, abychom v té zakázce pokračovali. Ten problém způsobil můj předchůdce, který vyřadil z výběrového řízení nabídky, a nevyřadil uchazeče. Zažili jste to někdy?“ rozčílila se Černochová na exministra Lubomíra Metnara, kvůli kterému zakázka nebyla dobře vypsána. Doporučení dalšího kroku tak nechá na právnících. „Udělám vše pro to, aby armáda bojová vozidla pěchoty měla a abychom náš závazek, mít těžkou brigádu do roku 2026, splnili,“ dodala.

V této souvislosti také uvedla, že nechce dopadnout jako bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová v kauze CASA, kde byla 10 let součástí soudního řízení. Černochová jí poté poslala dopis, v němž mluvila o hanebném stíhání. Parkanová v současnosti požádala ministerstvo o odškodnění. Ministryně netuší, o jakou částku půjde.

„Paní Parkanovou se snažím přesvědčit, aby přijela na resort, abychom si daly kafe a pobraly jsme věci, kterými prošla. Lidsky a názorově máme k sobě velice blízko, dostávám od ní podpůrné zprávy, když se něco odehrává na poli obrany. Držím jí palce, je mi to hrozně líto, zničili jí život,“ dodala závěrem šéfka resortu obrany Jana Černochová.

