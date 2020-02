Dienstbier, ten dobroděj... Foldyna bouchl dveřmi a hned si to vyřídil s ČSSD. Na VIDEU

reklama

Ke svému odchodu se však poslanec dostal až v druhé části rozhovoru. Nejdříve Foldyna podpořil návrh komunistů na oduznání Kosova, řka, že není možné jen tak zapomenout, že jednostranným vyhlášením samostatnosti bylo porušeno mezinárodní právo. „Já bych se přimlouval za to, aby ty věci neměly dramatický spád, aby ta iniciativa nebyla útokem na někoho a na něco. Je to snaha dostat ty země zpátky k jednacímu stolu bez nějakých prostředníků, kteří tam existovali, zejména to byli diplomaté Spojených států, diplomaté Německa, a já si myslím, že ty dva národy, Srbové a Albánci, by mohly dospět k nějaké lepší dohodě, která by zohlednila ty historické konotace, které jsou tam promítnuty, ale i ty právní konotace," prohlásil. Poslanec ještě vyzval, aby byla místním zajištěna lidská práva bez ohledu na to, zda se jedná o Albánce či Srby, a dodal, že rozhodně nechce v oblasti vyvolávat nevraživost.

Pak už došlo na Foldynovo vystoupení z ČSSD, u kterého poslanec potvrdil, že poslal SMS zprávu jak vedení strany, tak médiím. „K zítřejšímu dni končím své členství, protože jsem zjistil, že vlastně, a já si to troufnu tvrdit, já jsem se nezměnil, změnila se strana kolem mě, změnily se přístupy sociální demokracie. Já jsem do té strany vstupoval, kdy to byla strana lidí práce,“ vysvětlil Foldyna s tím, že do ČSSD se přihlásil už v prosinci 1989.

„V zásadě dneska ta zliberalizovaná sociální demokracie, a já se nebojím říct, že do jisté míry i neomarxistická, která tady vnucuje to nějaké svoje dobro, kdy vlastně někteří představitelé vyjednávají se skupinou Milion chvilek. My jsme si plácli a vytvořili jsme nějakou koalici. někomu se to líbí, někomu nelíbí. Bylo to rozhodnutí většinové, jsme členy vlády a my se sejdeme s největšími odpůrci této vlády, abychom vyjednávali o tom, jak této vládě v uvozovkách zakroutit krkem. Já to považuji za okopávání kotníků, já to prostě nedělám,“ pravil bývalý poslanec ČSSD. Narážel na schůzku místopředsedů ČSSD s Mikulášem Minářem a Benjaminem Rollem.

Jako příklad „dobroděje“, který je přesvědčen o své pravdě, uvedl i senátora ČSSD Jiřího Dienstbiera. „ČSSD se odklonila od svého základního poslání zastupovat lidi práce a začíná tady zastupovat různé minoritní skupiny. Minorita chce nadřadit svá práva nad ta majoritní, tj. menšina chce vládnout většině. To je ten neomarxismus, který se tady promítá, to je ten liberalismus, který se přerozuje v neomarxismus,“ mínil Foldyna a dodal, že pejorativní výrazy používá zcela záměrně. A vyslovil se i proti označování všech kritiků za fašisty, nacisty nebo nacionalisty.

Komentoval také svou snahu směřování sociální demokracie změnit. Podle něj to nebylo možné.

Komentoval také svou snahu směřování sociální demokracie změnit. Podle něj to nebylo možné. „Sociální politiku paní Maláčové prostě nejsem schopen pochopit a vnímat. Ona řeší sociální politiku tak, že aktivisticky vytrhne určitou část z toho a rozdá nějaké peníze. A myslí si: Dobře, ok, tak vyřešíme tím sociální politiku, přidáme lidem 80 tisíc,“ kritizoval Foldyna svou bývalou kolegyni. Tázal se, zda si rodiče kvůli přidaným 80 tisícům pořídí druhé dítě, když si musí půjčit 5 milionů na byt v Praze. „Když chybí bytová politika. Když chybí politika předškolního vzdělávání. Že nám chybí školky. Že jsme zrušili jesle,“ kritizoval poslanec dál.

Podle Foldyny je hlavním problémem ČR, že vymírá, a ubývá jí tím pracovní síla. Což by řešil podporou tradiční rodiny, která vychová děti, jež se v dospělosti zapojí do pracovního procesu, pobídkami a úlevami na daních. Dal příklad, že nosorožec bílý vymírá a již vznikla celosvětová nadace za jeho záchranu. „Kdo se snaží zachránit heterosexuálního člověka, který normálně pracuje?“ kladl řečnickou otázku a předem se ohradil, že se nejedná o žádný rasismus. Nastínil svůj návrh, podle kterého by rodina s několika dětmi měla přístup k půjčkám a slevám na daních. „Musíme se ptát, co ty můžeš udělat pro Českou republiku a co Česká republika může udělat pro mě. Je to vzájemné. Tohle jsem z úst sociálnědemokratických politiků přestal slyšet od konce 90. let. Poslední člověk, který takto přemýšlel, byl stávající prezident Miloš Zeman, když byl premiérem a předsedou ČSSD,“ uzavřel.

Citoval výrok Miloše Zemana, že ČSSD pracuje pro dolních 10 milionů. „Ano, sociální demokracie by (pro ně) měla pracovat, ale ona asi už nepracuje. Proto má dneska tři až pět procent. Protože ona pracuje pro úzké skupiny a pak se ještě sejde s nějakým Milionem chvilek a pak to všechno úplně zazdí. Tak já jsem s tim dneska švihnul.“

Už podle něho nejde ani tak o rozdělení na pravici a levici, ale o přístup k základním hodnotám lidstva. „Rodina pro mě je základ státu, konzervativní pohled, že rodina je muž a žena, nikoliv dvě ženy a tři jezevčíci, to není rodina. Nebo že si tři chlápkové půjdou do speciální chemické laboratoře koupit dítě. To je prostě nesmysl, který se tady někdo snaží někomu vnutit,“ objasnil bývalý poslanec ČSSD své postoje.

Co si počne po svém odchodu, ale nechtěl příliš komentovat. Prohlásil, že dále hodlá dělat politiku podle svých hodnot a priorit. „Já budu dělat takovou politiku a uvidíme, jestli se objevím na nějakém listu strany, která má úplně stejné priority,“ zakončil Jaroslav Foldyna rozhovor.

Foldynovo ukončení členství okomentoval taktéž dlouholetý člen ČSSD Michal Hašek. „Načasování sdělení na den, kdy proběhla policejní razie na MPSV, mi přijde jako zbytečně teatrální gesto. ČSSD se totiž, milý Jardo, nedá změnit zvenku, ale jenom zevnitř,“ poučil Foldynu. „Štve mne také řada věcí, nejsem fanouškem některých lidí, nechci bezbřehou liberalizaci ČSSD směrem k oranžové TOP 09, ale nic z toho pro mne není důvodem prásknout dveřmi a ze socdem odejít,“ souhlasil částečně s poslancem. Po 22 letech prý straně dluží pomocnou ruku, když teď ČSSD dle jeho slov bojuje o život. S Foldynovým rozhodnutím nesouhlasí, ale respektuje ho.

Vyčetl Foldynovi načasování na 25. únor, neboť se jedná o výročí „Vítězného únoru“, kdy v poválečném Československu došlo ke komunistickému převratu. Po kterém byli mezi jinými perzekvováni, zatýkáni a popravováni i sociální demokraté.

„Jardo, byl jsi stejně jako třeba Jirka Zimola nadějí na obnovu ČSSD po totálním volebním debaklu v roce 2017, oba dva jsem Vás proto podpořil při volbě nového vedení ČSSD na jaře 2018 v Hradci Králové. Oba dva jste svoji misi ve vedení s podporou platformy Zachraňme ČSSD vzali jako sprint na 100 m (bez překážek) namísto běhu na dlouhou trať, kterým politika vždy byla, je a bude. Jardo, Ty jsi se dokonce veřejně vzdal platformy, která Tě do vedení podpořila v naději, že přispěješ k proměně a obnově ČSSD. Z vedení strany jsi po pár měsících bohužel rezignoval stejně jako Jirka. Platforma přitom během roku 2018 zorganizovala 4 celostátní setkání, na kterých se otevřeně diskutovalo o příčinách debaklu i o východiscích obnovy a restartu ČSSD, a účast z celé ČR byla bohatá, dorazily stovky sociálních demokratů (i těch bývalých). Za to byla bohužel ostouzena a kritizována především těmi, kteří následně v letech 2018–2019 přivedli socdem na hranici volitelnosti či dokonce pod ni (viz výsledky komunálních voleb a voleb do EP),“ vyčetl bývalému sociálnímu demokratovi.

„Byl jsem dnes smutný ze zprávy o Tvém odchodu z ČSSD. Pověstný oranžový boxer končí. Pro mne však tím nejméně očekávaným způsobem – ručníkem hozeným do ringu. Přitom boj o budoucnost ČSSD ještě zdaleka neskončil, mám naopak pocit, že letošním podzimem nás čeká nejtěžší etapa boje o samotné přežití. A v něm bude potřeba pomoc každého, útěkem se sociální demokracie jednoduše zachránit nedá,“ shrnul Hašek a dodal, že na pivo s Jaroslavem Foldynou zajde velmi rád.

Krátce zhodnotil Foldynovo vystoupení ze strany i další člen ČSSD, pedagog Radim Valenčík. „Kauza Foldyna? Možná poslední krůček k rozdělení ČSSD na původní a koupenou současnou globální mocí,“ odtušil.

