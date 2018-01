Díky pánům z Bruselu, Evropa je v průseru. Olivie Žižková vydává další VIDEO

Olivie Žižková má na kontě několik písní, z nichž je znát, že se děsí islámu a uprchlíků přicházejících z islámského světa. Ve svých písních vyzývá Evropany k tomu, aby táhli za jeden provaz a hájili své křesťanské kořeny před muslimy. Nejinak je tomu i v písni s názvem „Evropa je v průseru“.

„Díky pánům z Bruselu, Evropa je v průseru. Mají v bankách miliardy, chudý lid však trpí hlady,“ pěje Žižková způsobem sobě vlastním. Text písně doprovází i charakteristický obrázek, který nenechává nikoho na pochybách a jasně ukazuje, co si zpěvačka myslí o muslimech. Je na něm zachycená polonahá žena s muslimským šátkem a s vytetovanými křesťanskými symboly na ruce. Vše dokreslují tóny linoucí se z kytary.

V další sloce se dozvíme, že pánové z Bruselu nám sem nacpou nevzdělance, neboť nám schází tolerance a zasloužíme si poučit o výhodách tureckého záchodu. Budeme údajně nuceni „živit muslimskou chamraď“ a ještě od ní údajně chytíme nějakou nemoc. A jako by to samo o sobě nestačilo, muslimové údajně znásilní naše ženy, snědí naše psy a zničí naše kostely. Olivie Žižková si to alespoň o muslimech myslí.

„Znásilnění, k tomu vraždy, zvykejme si, je to navždy, náš papež je totiž třída, špinavé jim nohy líbá. Díky pseudohumanitě bezbranní jsme jako dítě, neumíme zvednout zbraň a tak od teď blůh nás chraň,“ uzavírá píseň kontroverzní zpěvačka.

Když novou písničku Olivie Žižkové slyšela pražská aktivistka Marie Feryna, neudržela se a na sociální síti Facebook ji okomentovala. „Česká fašistická poezie, rok 2018. Všimněte si IHS na paži, například. Kdyby jí někdo chtěl vysmradit studio kyselinou máselnou, zatleskala bych mu,“ podotkla s odkazem k obrázku v písničce.

