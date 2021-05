Diletant Kroupa! Nevěřím tomu, co píše. Seznam Zprávy se budou mstít. Politik, kterému málem „zlikvidovaly“ kolegu, promluvil. Mrazivé

Moderátor Luboš Xaver Veselý si do internetové televize XTV pozval starostu Prahy 8 Ondřeje Grose z ODS. Rozhovor s ním začal zvláštní otázkou. „Na úvod, pane Grosi, vzpomínáte si ještě na dobu, kdy existovala ODS?“ začal Veselý. A starosta se rozjel. Nejprve rozstřelil pravicovou koalici SPOLU, koalici ODS, lidovců a TOP 09, a poté měrou vrchovatou naložil investigativnímu novináři Janku Kroupovi. Moderátor Veselý si ještě přisadil a udeřil na Seznam. „Oni vědí, jak se pomstít, já to vím,“ konstatoval.

„Na úvod, pane Grosi, vzpomínáte si ještě na dobu, kdy existovala ODS?“ začal Veselý provokativní otázku.

Gros odvětil, že je v ODS 24 let, už hodně pamatuje a kdyby bylo na něm, žádnou předvolební koalici s lidovci a TOP 09 by neuzavíral.

„Já si pamatuju, když ODS byla opravdu pravicovou stranou,“ poznamenal starosta sarkasticky.

Poté se obul do utváření předvolebních koalic.

„Já bych řekl, že je to především věc toho vedení té strany, které o tom rozhodlo, které řeklo, že za to nese plnou zodpovědnost. Já se nikde netajím tím, že s tím nesouhlasím. Ale bohužel se zdá, že je to dneska menšina. Uvidíme, jak ta celá věc dopadne, já si myslím, že to nedopadne moc dobře. Já bych do toho v komunální politice do takové koalice nikdy nešel. Já si myslím, že máme bojovat za svoji značku, za svoje názory. Ale stalo se. Já teď ve volební kampani nebudu nikde vystupovat a škodit jako z nějaký zlovolnosti, ale myslím si, že to nebude pro ODS dobře,“ pravil starosta.

Veselý poté přehodil diskusní výhybku k investigativnímu reportérovi Janku Kroupovi, který napsal článek o tom, že Grosův kolega Josef Slobodník měl připravit „kšeft s dezinfekcí škol“.

„Toho kolegu to stálo místo a rok života. ... On nebyl ani obviněn. Vlastně se ukázalo, že celý ten případ Janek Kroupa svým diletantským přístupem zhatil, protože provedl odposlechy, které jsou nelegální,“ pustil se do Janka Kroupy Gros s tím, že své tvrzení může opřít o rozsudek soudu vydaný v této kauze.

Odposlechy byly nahrány na zařízení, které předal Kroupa jednomu z účastníků schůzek, kde na již zmíněné „kšefty“ měla přijít řeč. Tato kauza podle Grose ukazuje, že Kroupa je jen „diletant“, prý málem Josefu Slobodníkovi zničil kariéru. Učinil tak podle starosty na základě nelegálně pořízených odposlechů, které kritizoval i Ústavní soud. Janek Kroupa to přesto zkusil, což se panu starostovi ani trochu nelíbilo.

„Investigativní novinář, investigativní hvězda, jako je Janek Kroupa, si myslí, že si to dovolit může a může někoho zlikvidovat,“ nešetřil kritikou Gros.

Veselý chtěl poté slyšet, zda by Gros jako starosta neměl jít s touto zkušeností proti Seznam Zprávám. „Je-li tady médium, velmi silné médium, které udělá takovýto zásek?“ ptal se moderátor.

Poté si postěžoval na satirický pořad Jindřicha Šídla televize Seznam Šťastné pondělí.

„To je velmi silné médium a oni se vám budou mstít zuby nehty. Já sám jsem Seznam Zprávy přichytal při lži a jsem zesměšňován ve Šťastném pondělí Jindřicha Šídla každou chvíli. Oni vědí, jak se pomstít. Já to vím,“ kritizoval Veselý server Seznam.

Gros na to konto konstatoval, že se může u serveru domáhat nějaké nápravy křivdy, alespoň omluvy, kterou by nadřízení Janka Kroupy měli uveřejnit.

S touto zkušeností prý nevěří tomu, co teď píše Janek Kroupa a Kristina Ciroková o cestě necestě do Moskvy. „Upřímně řečeno jsem tomu nevěřil a nevěřím. Já si nemyslím, že ministr Hamáček by byl natolik hloupej, že by chtěl dělat takovýhle kšefty. ... Proč byste měl věřit někomu, kdo vašemu příteli udělal ze života peklo a pak se ukázalo, že to není pravda,“ pravil Gros.

