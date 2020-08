Divoká rada ČT. Návrh, který může usekat mnoho hlav. Šarapatka přišel pozdě a řval o puči, ukazoval prstem na Xavera

reklama

Srpnové jednání Rady České televize bylo již dopředu očekáváno jako velmi bouřlivé. Hlavními důvody mělo být jednak vystupování redaktora Jakuba Železného, na které začalo chodit množství stížností, ale rovněž pořady Václava Moravce a způsob, jakým si do nich zve hosty.

Jednání začalo běžnou agendou. Šéf komunikace ČT Kolář hned na úvod prezentoval informaci generálního ředitele. V ní mimo jiné zmínil průzkum, podle kterého je ČT nejdůvěryhodnějším médiem a oceňována byla zejména její důvěryhodnost v časech pandemie.

Předseda Rady René Kühn se pak ale podivil, proč je prezentován výsledek průzkumu, kterého se účastnilo jen 500 respondentů, což není až tolik reprezentativní vzorek. A je podle něj otázkou, jaké průzkumy si vedení ČT k doložení svých tvrzení vybírá.

Hana Lipovská se zajímala o zprávu předloženou dozorčí komisí. Ta je odborným orgánem Rady ČT, které předkládá odborná stanoviska a posudky na ekonomické jednání vedení ČT.

Radní Pavel Karmazín se pozastavil nad smlouvou s firmou Leading s.r.o., která se týkala systému elektronického oběhu smluv Helios. Ten před čtyřmi roky nahradil systém SAP. „Bylo mi řečeno, že Helios zastane všechno,“ připomněl Karmazín. A pak se najednou na scéně objevila firma Leading a nová smlouva.

„Máme tu firmu, která to za desítky milionů korun, dělá to čtyři roky. Tři roky to nefungovalo, běžel jak SAP, tak Helios. A teď se tu objevuje ještě nějaká další firma,“ nechápal.

V tu chvíli zasáhl předseda rady René Kühn: „Jak jsme se s tím seznamovali, tak jsme práci Leadingu chápali tak, že když se staví velká stavba, tak potřebujete stavební dozor. ČT potřebovala člověka, který má zkušenosti a dokáže na to zavádění systému Helios dohlédnout,“ vysvětloval.

Dělají si z náš šoufky

Chvíli poté nečekaně hodil do jednání granát radní Jiří Kratochvíl, který vznesl návrh na odvolání dozorčí komise, která je výkonným ekonomickým orgánem rady. Tedy měla by být, jak si myslí Kratochvíl: „Za deset let jsem neslyšel žádný návrh komise, který by se týkal nějakého nedostatku. Vy tu nepůsobíte jako orgán rady, ale orgán někoho úplně jiného," vmetl členům komise.

Komise má podle něj dohlížet na hospodárnost výdajů, ale to nedělá do té míry, že se slovo „hospodárný“ v jejich zprávě vůbec neobjevilo. „Žádám, aby se rada zamyslela nad činností, kterou nám tu předvádí komise,“ vyzval radní. A vzápětí přednesl návrh na odvolání dozorčí komise pro ignorování svých úkolů.

Nečekaný návrh vyvolal šum v sále, ve kterém se nejrychleji zorientoval šéf komunikace ČT Kolář. „Komise kontroluje způsobem, jakým ji zaúkoluje Rada ČT,“ podivil se.

Pak se obrátil na přítomné radní: „Pokud přijmete usnesení, že ČT má předložit faktury, tak předložíme faktury, to není problém.“

A skončil zvýšeným hlasem směrem ke Kratochvílovi: „Já vás varuji před užíváním slova ‚nehospodárné‘, protože tady se pohybujeme na hraně trestního zákona,“ skončil šéf komunikace ČT.

Předseda rady Kühn se pokusil vrátit debatu ke konkrétnímu případu firmy Leading. Po jeho delším proslovu se ale opět chopil rázně slova radní Kratochvíl: „Já navrhuji odvolat dozorčí komisi včetně předsedy. Protože si z nás dělají jen legraci. Komise tu roky nepracuje. Nepracuje, opakovaně. Dělají si z nás šoufky, mají nás na háku,“ lamentoval.

Pak se obrátil k předsedovi komise Staňkovi, který namítal, že komise dělá to, o co ji rada požádá. „My vám diktujeme, co máte dělat, ale vy si děláte, co chcete,“ utřel ho Kratochvíl.

Místopředseda rady Váňa připustil: „I já mám s dozorčí komisí vlastní zkušenosti.“ Pokud by ale rada odvolala komisi teď? „Tak fajn, ale co bude zítra,“ položil řečnickou otázku.

Přišel Šarapatka. Pozdě. A hned křičel o puči

V tu chvíli přivítal předseda Kühn radního Zdeňka Šarapatku, který přišel pozdě, ale hned se hlásil o slovo a zapojil se do debaty, k čemuž mu stačilo zaslechnout spojení „seminář v Poslanecké sněmovně". Tím byla míněna loňská debata radních s poslanci.

A Zdeněk Šarapatka spustil: „Myslíte asi ten seminář, který byl zrežírován vládní koalicí a poslanci SPD, kde poslanci, kteří o tom neměli žádné ekonomické povědomí, četli z papíru věci, o kterých nic nevěděli. To nebyl seminář, to byl sprostý puč na vedení ČT. A pak náhodou unikl díky tady panu Xaverovi Veselému (ukazoval na kolegu radního), i když měl zůstat tajný,“ rozjel se radní za stoupajícího ruchu v sále.

Radní Bradáč šetrně upozornil, že zmíněným poslancem nebyl Marian Jurečka, ale poslanec ANO Pavel Juříček. Respektovaný byznysmen je podle něj určitě kompetentní ekonomiku ČT hodnotit.

Šarapatka se ale nedal: „Nezpochybnil jsem pana Juříčka, ale toho, kdo připravil ty otázky.“

Ještě tady nerozhodujete, pokřikoval Šarapatka

Předseda Kühn uklidnil situaci a Kratochvílovi k jeho návrhu na odvolání komise na rovinu řekl: „Takový procedurální krok, aniž by to rada předtím projednala, se mi nelíbí. Ale považuji to za vážné téma.“ Proto předložil alternativní návrh: před příštím jednáním porada členů, kde by se to probralo tak, jak to má být. Aby to bylo lépe procedurálně připravené.

A Kühn Kratochvílovi nedal pokoj: „Díval jsem se zpětně na kritické připomínky vůči dozorčí komisi. A vy jste je nikdy moc neměl, když tady teď tvrdíte, jak tu dlouhé roky běžela kritika.“

Ale také prý Kühn zjistil, že Kratochvíl se o odvolání komise nepokouší poprvé. „Naposledy se to řešilo v roce 2010 na váš návrh, který byl vznesen podobným způsobem. Byla to komise čerstvě navolená a bylo to proto, že se naopak zajímala o nějaké výběrové řízení, které jste jí vytýkali. A taky to bylo podivné,“ hovořil za Kratochvílových stoupajících protestů.

„Za poslední roky jsem si z vašich úst nevšiml, že by z vašich úst zazněla kritika komise,“ rýpl si u Kratochvíla.

Nechce prý ale v žádném případě dělat advokáta komisi.

„Vyzývám vás, abyste si při hovorech s tiskem velmi důsledně kontroloval, co říkáte,“ apeloval na Kratochvíla.

Kratochvíl nesouhlasil. V Českém rozhlase podle něj také byla odvolána rada ze dne na den a nebyl s tím žádný problém.

„Vy sám jste tady, na této chodbě, říkal, že rada pracuje špatně, aby se mohla odvolat,“ obrátil se na předsedu Kühna.

Následovala jeho přestřelka s povykujícím radním Šarapatkou, který mimo mikrofon pokřikoval: „Vy tady nerozhodujete. Ještě tady nerozhodujete.“

Šarapatka si pak vzal slovo a spustil: „Upozornil bych na zákon o České televizi, že odvolání členů dozorčí komise musí být jen ze zákonných důvodů.“ Tyto důvody jsou podle Šarapatky analogické s odvoláváním členů rady Poslaneckou sněmovnou, což, jak poznamenal, zná sám díky nedávnému spiknutí proti jeho osobě.

Členové komise tedy podle něj mohou být odvoláni jen z důvodů vyjmenovaných v § 6, odst. 2 zákona o České televizi.

„To je složitý proces, na to nestačí nějaký článek na alternativních webech,“ zakončil svůj výstup.

Radní Kysilka, který je v radě jedním z nováčků, se přihlásil o slovo: „Ta zpráva není kvalitní, potřebuje doplnění. Pokud se ta nekvalita táhne delší dobu, tak rozumím snaze to řešit."

Kysilka se přimlouvá za diskusi, jak to bylo ve skutečnosti a dlouhodobě. Ale nemělo by to podle něj být unáhlené.

Radní Hana Lipovská, další z nováčků, poznamenala, že si procházela hlasování z minulosti a „v minulosti zde málokdy bylo vehementně hlasováno radou proti návrhům komise“. Podle Lipovské musí rada jednat o změnách, ale čeká ji podzim a v něm řada dokumentů, které musí projednat.

„My nemáme jiné ruce než komisi, a pokud bychom si ji odstřelili, tak bychom nebyli schopni plnit to, co nám přikazuje zákon,“ varovala Lipovská.

Radní Kratochvíl se opět razantně chopil slova: „Padlo tu mnoho slov, a žádný čin. Takže pojedeme dál močálem kolem temných skal. Stále žádám, aby bylo hlasováno o mém návrhu na odvolání.“

Kühn: „Projednáme to příští týden. O návrhu kolegy Kratochvíla hlasovat budeme před příštím jednáním. 9. 7. si uděláme poradu, kde probereme další působení dozorčí komise.

Hlasování o návrhu radního Kratochvíla odvolat komisi pro dlouhodobé ignorování pokynů Rady ČT, špatnou a nekvalitní práci a pro ztrátu důvěry dopadlo neúspěšně. Pro byly dva hlasy, proti byli tři členové rady, ostatní se hlasování zdrželi.

