Dlouholetý „pokladník“ ČSSD končí ve funkci

07.06.2019 8:23

Ekonomický ředitel a někdejší dlouholetý místopředseda ČSSD pro hospodaření Martin Starec končí ve funkci, a to kvůli špatné finanční situaci vládní strany. Uvedl to server Seznam Zprávy. Starec řídil stranickou pokladnu s přestávkou 11 let. „Důvodem je finanční situace strany,“ řekl serveru předseda ČSSD Jan Hamáček.