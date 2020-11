Dlouhý v ČT: Je to blbost! Do smrti budu litovat, že jsem tohle nezatweetoval, když na Karlově mostě slavili konec koronakrize

„Vánoce, nevánoce, rozpočet, nerozpočet, buďme trpěliví a opatrní,“ vyzýval v pořadu Interview na ČT24 Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, v rámci úvah o otevření obchodních center před vánočními svátky a nákupním šílenství, které je doprovází. Menší a střední podniky se podle jeho slov mají připravit na to nejhorší v první polovině příštího roku. Od vlády nyní očekává odpovědnost a poučení. Nového ministra zdravotnictví Jana Blatného chválil za to, že naslouchá názorům různých odborníků.

„Nikdo z nás se nechce spálit podruhé. Do smrti budu litovat, že jsem nezatweetoval, že je to blbost, když se na Karlově mostě oslavovalo, že jsme covid zvládli, byl jsem proti tomu,“ vyčítá si dnes Dlouhý, podle kterého data o koronaviru v následujících deseti dnech budou klíčová.

Vyzývá lidi k trpělivosti. „Počkejme si, buďme teď trpěliví. K tomu, abychom mohli dělat větší závěry, vydržme nejméně ještě týden až deset dní,“ doplnil prezident Hospodářské komory.

To, že vláda dnes schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží, není podle jeho slov žádný zásadní krok, který by něco změnil. „Nemyslím, že to bude mít nějaký supernegativní dopad. To si hlídejme jiné oblasti,“ podotkl Dlouhý, podle kterého jsou sporty z hlediska trávení volného času u televize předmětem velkého zájmu.

Vyčinil následně moderátorce Barboře Kroužkové za to, že se jej ptala na názor, zda obnova sportů není spíše dráždivým signálem do jiných segmetnů ekonomiky. „Kdyby to měli na stole a neschválili to, tak mi určitě budete dávat emotivní otázku, proč nepustili alespoň ten fotbal. Teď to schválili, tak mi dáváte emotivní otázku, že to je nanic,“ mávl rukou.

Od vlády nyní čekají odpovědnost: „Čekáme, že vláda bude teď jednat velmi obezřetně, a ne ukvapeně, a to na základě stanovisek odborníků. A z toho vzejde rozhodnutí,“ vyslovil přání, aby kabinet kombinoval různé názorové proudy. Je rád, že nový ministr zdravotnictví se o naslouchání všem skupinám snaží.

A také čekají od vlády poučení: „Aby se vláda poučila z obou vln a připravila si základní parametry, jako je reprodukční číslo, počty nakažených, podle kterých budou postupovat i z hlediska ekonomickýcn opatření. Ne že se šlápne na brzdu, pak zase na plyn, a bum, přijde třetí vlna,“ uvedl.

„Pandemie tu s námi bude na celý rok 2021, takže na tento rok by vláda tyhle věci měla mít připravené,“ konstatoval prezident.

Rozhodně si nepřeje, aby došlo na situaci, že se měsíc před Vánoci otevřou nákupní centra: „Dokážete si představit, že by v nákupním centru Chodov bylo tak narváno jako obvykle před Vánoci? Já bych si to nepřál. Nerozvolňujme příliš mnoho. Nemyslím si, že by se mělo uvolnit k standardnímu předvánočnímu šílenství,“ zhrozil se Dlouhý.

„Vánoce, nevánoce, rozpočet, nerozpočet, byl bych velmi opatrný,“ zopakoval důrazně. Jedině v případě, pokud by koronavirová čísla razantně klesala, přiklonil by se za jistých podmínek k předvánočnímu otevření obchodů.

Nemyslí si, že by vláda sáhla na firmy, které zatím nejsou plošně dotčeny. „V daném okamžiku bych to nepřipouštěl. Měl jsem obavy před týdnem, jestli vláda v tomto směru a o tvrdém lockdownu nepřemýšlí. A nepřemýšlí. Domnívám se dokonce, že to ani nebude nutné. Jde hlavně o omezení sociálních kontaktů,“ opírá se Dlouhý o názory epidemiologů.

