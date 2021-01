Dnes mlčím, dramatizuje Šlachta. Jeho kolega: Chtěli mě zabít. A policie? Nic

Někdejší šéf dnes již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta se chystá do politiky. Po boku mu pravděpodobně stane i bývalý vedoucí ostravské expozitury protimafiánského policejního útvaru Jiří Komárek. Ten se v rozhovoru pro Lidové noviny podělil o to, co zažil jako policista. Šlachta v neděli vynechal pravidelné okénko odpovědí na dotazy příznivců a jen je odkázal na středu, kdy vystoupí na tiskové konferenci.

Expolicista Komárek se rozhodl s lidmi podělit o část svého životního příběhu, aby ukázal, že se nebojí pojmenovávat problémy.

„Chci, aby existovalo širší povědomí o objednávce na mou likvidaci z podsvětí. Chci také poukázat na to, v jak špatném stavu je policie. Přičítám to důsledkům slavné policejní reorganizace z roku 2016,“ řekl listu Komárek.

Na jaře 2019 se prý dozvěděl, že na něj byla vypsána zakázka, měl být zabit. Informaci dostal z důvěryhodného zdroje. Ale bylo mu divné, že ho nekontaktovali kolegové od policie a nenabídli mu ochranu, což se v takových případech děje. Kolegové se mu prý ozvali až po 4 dnech a Komárek na jejich adresu nešetřil kousavými poznámkami.

„Měl bych ve své blízkosti celý den policisty NCOZ, kteří by mě měli chránit. Protože to ale měli dělat příslušníci z ostravské pobočky, odmítl jsem to. Vím, kdo tam nyní pracuje a jak by asi taková ochrana vypadala. Vím, že by nebyli schopní mě skrytě hlídat. Místo toho jsem si nechal do domu instalovat zabezpečovací zařízení a tísňové tlačítko pro členy rodiny,“ prozradil.

Poté se rozčílil, že policie při šetření jeho kauzy postupovala amatérsky.

„Celé prověřování bylo z mého pohledu jedna velká katastrofa. Směs amatérismu, neschopnosti a hlouposti. Pokud existují informace o přípravě vraždy, policie musí primárně zajistit bezpečnost potenciální oběti. Zároveň se ale musí skrytě a utajeně snažit zajistit důkazy a stopy, které by jednání podezřelých prokázalo. Musí tak činit způsobem, aby zadavatel či vykonavatel neměli ponětí, že vše policie dokumentuje,“ rozohnil se Komárek s tím, že jeho kolegové vůbec nejednali skrytě, ale naopak svým počínáním dávali případnému pachateli jasně najevo, že jsou tady.

Navíc se prý policisté snažili znevěrohodnit svědky, kteří údajně měli o připravované vraždě Komárka informace. Vrcholem všeho pak bylo, když policii požádal o celý spis ke svému případu a státní zastupitelství vše zdrželo o půl roku.

„V tom spatřuji selhání systému. Pokud je ohrožen život, trvá rozhodování justice, jestli se v prověřování bude pokračovat, nebo ne, měsíce!“ zuřil Komárek.

Navíc všechno skončilo tím, že mu spis odmítli vydat a on se tak neměl o co opřít, když si chtěl na práci policie stěžovat.

„Zjednodušeně, existuje podezření, že vás chce někdo zavraždit, podezření je natolik silné, že policie musí zahájit úkony v trestním řízení a věc prověřit. Ale když to pokazí a zbabrá a vy si chcete podat stížnost a dokladovat špatnou práci policie, policie a státní zastupitelství vám odmítnou zpřístupnit materiály, které jejich šlendrián a neschopnost mohou doložit. Případ tak skončil,“ prohlásil Komárek.

Proč všechno dopadlo tak špatně? Podle Komárka proto, že došlo k reorganizaci policie v roce 2016. Tehdy se podle Komárka dostali do vedoucích pozic policisté, kteří svými kvalitami stačili toliko na řadové detektivy. A on už si to odmítá nechat pro sebe.

Zato pro Šlachtu měl jen slova chvály.

„Roberta Šlachtu znám řadu let jako čestného a neúplatného člověka a je obrovská škoda, že už nebyl schopný dál pracovat v bezpečnostních sborech a odešel do civilu. Když jsem se dověděl, že zvažuje založení politického hnutí a vstup do politiky, sám jsem byl ten, kdo mu říkal, že by to bylo pro Českou republiku určitě dobře. Lidé jako je on v politice nejsou, což je velká škoda. Vím zcela jistě, že jestliže by se pro politiku rozhodl, tak ne kvůli hromadění peněz či majetků či osobní moci, jako tomu je u mnoha dnešních politiků,“ prohlásil Komárek.



„Pokud se mě ptáte na můj případný vstup do politiky, s Robertem Šlachtou bych šel do jakéhokoli projektu. Sám za sebe si ale nejsem jistý, jestli bych zvládl pracovat na projektu, jehož cílem je dostat se mezi lidi, kvůli kterým jsme v roce 2016 společně s Robertem Šlachtou odcházeli od policie,“ sdělil Komárek.

