Dnes večer zahájili Piráti v Brně dvoudenní hlasování o koalici vedené ODS

31.10.2018 22:10

Piráti v Brně dnes večer zahájili dvoudenní hlasování o koaliční smlouvě s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Vyplývá to z diskusního fóra Pirátů. Hlasování skončí v pátek večer. Koaliční smlouvu musí schválit nadpoloviční většina z brněnské členské základny Pirátů, která má přes 20 členů. Když smlouvu schválí, mohou ji partneři podepsat. Pokud by Piráti smlouvu neschválili, nemohou do koalice vstoupit. Nabídku vytvořit koalici mají i od hnutí ANO, které vyhrálo volby.