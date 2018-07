Do EU míří exporadce Trumpa, aby se postavil Sorosovi a spojil silné vůdce

Steve Bannon býval jedním z hlavních spolupracovníků Donalda Trumpa. Byl jedním z mužů, kteří Trumpovi pomohli v cestě do Bílého domu. Dnes už Bannon pro Trumpa nepracuje. Našel si nový cíl. Vytáhl do boje proti americkému miliardáři Georgi Sorosovi. Informuje o tom server Daily Beast.

Steve Bannon pomohl Donaldu Trumpovi v cestě do Bílého domu. Až do srpna 2017 byl Bannon poradcem prezidenta Trumpa pro strategické otázky. V srpnu 2017 byl však Bannon propuštěn. Teď se zdá, že si vytkl nový cíl. Chce prý vybudovat jakousi protiváhu fondu amerického miliardáře George Sorose. Rád by na této platformě spojil osobnosti stojící právě proti Sorosovi. Prý by rád dosáhl „povstání pravice v celé Evropě“.

Bannon již oslovil hlavního strůjce brexitu Nigela Farage, vůdkyni francouzské Národní fronty Marine Le Penovou i maďarského premiéra Viktora Orbána. S jejich pomocí by platforma mohla uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Pokud by kandidáti Bannonovy platformy získali kupříkladu až třetinu hlasů, mohli by vážně narušit dosavadní fungování Evropského parlamentu.

Nové hnutí by mělo sídlit v Bruselu a Bannon počítá s tím, že svůj volný čas bude dělit půl na půl mezi Evropu a Spojené státy. Někdejší poradce 45. prezidenta USA věří, že se svou platformou v EU uspěje a bude schopen domluvit spolupráci jejích představitelů s prezidentem Trumpem. Sám Bannon tento zápas popisuje jako utkání jeho „populistů se stranou Davosu“. Nápad na vytvoření platformy prý někdejšímu Trumpovu poradci vnukla Marine Le Penová, když ho pozvala, aby promluvil ke stoupencům francouzské Národní fronty. „A co bych měl říct,“ chtěl vědět Bannon. „Stačí říct, že nejsme sami,“ odpověděla tehdy Le Penová.

Bannon tedy tehdy předstoupil před stoupence Národní fronty a řekl jim: „Bojujte za svou zemi. Budou vás nazývat rasisty, ale jejich dny jsou sečteny. ... Každým dnem jsme silnější a oni jsou slabší. Nechte se nazývat rasisty, xenofoby nebo jakkoli jinak. Noste tato označení jako vyznamenání,“ hřímal tehdy ke stoupencům Národní fronty Bannon.

S ohledem na úspěch brexitové kampaně a na úspěch Mattea Salviniho a jeho Ligy v Itálii Bannon věří, že se v příštích letech podaří zastavit proces evropské integrace. Pokud uspěl Salvini, mohou podle Bannona uspět politici podobného ražení na celoevropské úrovni.

Bannon se přitom netají tím, že chce postupovat podobně jako americký miliardář George Soros, který podle jeho názoru také ovlivňuje politiku. „Soros je brilantní. Je zlý, ale je brilantní,“ poznamenal Bannon.

autor: mp