Do Německa už ne. Migranti mají jiný cíl

Prestižní Financial Times přinesl informaci, že Německo přestává být nejlákavější destinací pro migranty a žadatele o azyl. Na prvním místě se ocitlo Španělsko. „Změna způsobená prudkým poklesem počtu Syřanů hledajících ochranu v bloku po pádu Bašára Asada,“ napsal Financial Times se zdůrazněním, že v květnu 2025 bylo zaznamenáno 64 tisíc žádostí. To je asi o čtvrtinu méně, než v květnu 2024. „Důvodem byl ‚extrémně náhlý‘ pokles počtu syrských žádostí, které klesly z přibližně 16 000 v říjnu loňského roku na pouhých 3 100 v květnu. V Německu, destinaci oblíbené u syrských žadatelů, se celkový počet žádostí o azyl v květnu snížil přibližně o polovinu – na 9 900 z 18 700 podaných ve stejném měsíci loňského roku,“ napsal doslova Financial Times s tím, že ve Španělsku vzrostl počet žadatelů o azyl z Venezuely.

Ukazují to data Agentury EU pro azyl.

Za Španělskem v počtu podaných žádostí o azyl následuje Itálie a poté Francie. Nemalou část žádostí podali Bangladéšané a Peruánci. Nechybí ani Afghánci a Haiťané.

„Zpráva přichází v době, kdy stále více evropských zemí požaduje přísnější opatření k omezení nelegální migrace na kontinent, přičemž několik zemí, jako například Dánsko, hledá způsoby, jak deportovat lidi do zemí, které nejsou jejich domovem, aby je odstrašily,“ uvedl Financial Times.

Podle Financial Times ale platí, že v Německu nadále žije nejvíc žadatelů o azyl. Kvůli tomu, že v předchozích letech jich Němci přijali nejvíc.

Svou roli tady mohl sehrát i přístup Řecka, který dává uprchlíkům z Afriky jasně najevo, že nezískají azylové právo. O nové tvrdosti řeckých úřadů informuje nejčtenější německý deník Bild, podle něhož jsou žadatelé o azyl odvezeni do hlavního města Řecka a odtud podle všeho poputují do svých původních vlastí.

