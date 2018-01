Do koalice ano, ale bez Babiše. A pak Milan Chovanec za ČSSD vyjmenoval další podmínky

17.01.2018 22:32

Andrej Babiš dnes započal jednání o nové vládě a jako první oslovil ke spolupráci sociální demokracii. Na dnešním jednání se tak hnutí ANO s ČSSD domluvily, že jejich diskuse o programovém průniku a možné další spolupráci bude pokračovat. Sociální demokracie se vyjádřila, že do koalice by šla, ale bez Andreje Babiše, to se ale hnutí nezdá a jiného premiéra nenabízí. O svém stanovisku chce ČSSD rozhodnout až po mimořádném sjezdu v únoru.