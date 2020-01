Do p*dele, kde je nový Menšík a Kopecký? Proč tam nedáte Nárožného? Slavný Čech se rozčílil na filmaře

Designér a herní vývojář Daniel Vávra se na svém facebookovém profilu vyjádřil k podle svých slov otřesnému stavu české kinematografie. Podle jeho slov tu v zásadě posledních 15 let nikdo nenatočil nic pro kina, co by se vymykalo průměru, s výjimkou asi dvou filmů Svěráka, Stracha a Kotka. A vina podle něj leží na FAMU a DAMU.

To podle něj ukazuje na naprosté selhání FAMU. „Jenže máme tu i naprosté selhání DAMU. Začněme tím, že tu prakticky nemáme charakterové herce. Když potřebujete do filmu tvrďáka, tak prostě mezi českými herci NENÍ. NULA. NIKDO. Neexistuje herec pod 40, který by uměl hrát, vypadal dobře/drsně a měl patřičnou fyzičku," sdělil.

„Ovšem my nemáme ani herečky. Pokud někdo potřebuje do filmu nějakou princeznu, nebo svůdnou milenku, prakticky ve 100 % případů to hrají Slovenky, a to ještě DVĚ KONKRÉTNÍ SLOVENKY. Na zemi, která je cizinci často opěvovaná krásou žen, se nenajdou ani dvě dobře vypadající herečky? To je dost bizarní. Jenže my nemáme ani charakterové padouchy,“ dodal.

„Když se kouknete na polský seriál Wataha o pohraničnících a mafii, je tam spoustu vynikajících herců, kteří zároveň opravdu působí jako DRSNÍ pohraničníci a DRSNÍ mafiáni, a ne jako pražský intelektuál, kterýmu nalepili fousy a snaží se mluvit hlubokým hlasem a u toho mávat svýma špejloidníma ručičkama, které hrozí zlomit větší vítr. Prakticky ve všech českých kriminálkách jsou gangsteři směšné postavy a policajti taktéž. Doby, kdy z DAMU lezl Matásek, Vetchý, Landa, Vašut a další testosteronoví chlapi, jsou pryč. Ale není tu ani žádný nový Kopecký, Nárožný, Menšík, Sovák, Kemr, Hrušínský, Tříska... Většina současných herců smrdí v trapných telenovelách level Venezuela a stejně hrají a vypadají, i když se pak snaží tvořit umění na stříbrném plátně. Šmíra zaleze pod kůži a těžko se maže z mozku prkenný slizoun Z modrého kódu, když se koukáte na drama v kině,“ zmínil.

„Do prdele, co na těch školách dělají? Na FAMU je to tedy jasné, tam na režii partička hipstrů dělala naprosté kraviny a z té školy lezli místo režisérů nepoužitelní diletanti. Že se něco podobného bude dít i na škole herectví, je ovšem překvapení. Ale děje se,“ rozčílil se.

„No a je pak fascinující vidět, že když už se vyskytne někdo výjimečný, tak si neškrtne. V nějaké, jinak blbé, slovenské pohádce jsem před lety viděl opravdu krásnou mladou herečku. (Nejsem si jistý, jestli se dnes může o něčí kráse takhle psát, ale risknu to.) Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že je to Češka Petra Šimberová. V Hollywoodu by udělala kariéru jako blázen, i kdyby vůbec neuměla hrát (což umí), protože prostě opravdu je to nádherná éterická žena srovnatelná třeba s Natalií Portman, a ať se vám to líbí, nebo ne, tak prostě je to pro úspěch u filmu výhoda. V Čechách ovšem ne! Kdykoli je potřeba obsadit dobře vypadající mladou herečku, všichni vezmou Vicu Kerekes, nebo Táňu Pauhofovou. Naprosto nic proti nim, jsou to dobré herečky, ale kromě toho, že typově jsou takřka identické, tak je opravdu trapné, když pokaždé, když se má na plátně českého filmu objevit svůdná žena, objeví se ta samá herečka a, dámy prominou, obzvlášť pokud má představovat dvacetiletou dívku a v reálu jí táhne na 40,“ řekl.

„Fascinující je také vidět, jak se neobsazují dobří starší herci. Je takřka zločin, že lidi jako Nárožný, Pepa Dvořák, Přeučil a další se po letech objeví na plátně až ve filmu diletanta Magnuska!!! Tohle je pro český film zcela zásadní problém. Protože dobré herce a režiséry nevytáhnete jen tak z klobouku, a i kdyby se teď něco zásadně změnilo, tohle sucho se bude projevovat následujících třicet let. Je to opravdu smutné, protože na lepší časy se rozhodně neblýská. Nevím, kdo sedí na přijímačkách na DAMU, ale neměl by tam sedět. Dělá to úplně blbě,“ uzavřel.

