Do toho vám nic není. „Ruské pořady, co?“ Prima utřela vyslance Ukrajiny. A bylo hůř

reklama

S jídlem roste chuť, jako by si řekl velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis. Před měsícem odstartoval svou misi poučování a komandování českých médií otevřeným dopisem šéfredaktorovi MF Dnes Jaroslavu Pleslovi, v němž si stěžoval, že deník vystupuje příliš prorusky. Nezůstalo jen u kritiky jednoho z nejčtenějších deníků, protože diplomat čerstvě zabrousil i do televizních vod. „Na Prima ZOOM právě odvysílali 2 díly ruského propagandistického seriálu o ruských zbraních a vojenských operacích. Ráno vysílali ruský konspirologický seriál o vesmíru. Večer bude dokument o ruském kosmodromu, a v noci zase ruský propagandistický seriál o KGB. Pozoruhodné,“ napsal na Twitteru.

Těžko odhadnout, zda chce před ruským „vlivem“ ochránit spíše českou veřejnost, nebo svých 145 tisíc krajanů, kteří sem z Ukrajiny přijeli za prací. „Myslím si, že je to bezprecedentní a velvyslance z Kyjeva by měl někdo upozornit na to, že je v suverénní zemi a ať nechá na českých médiích, jak budou komentovat dění a co budou vysílat. To je od něj zcela nesmyslné. Vůbec nechápu, jak si něco takového může velvyslanec jakékoli země vůbec dovolit. Mohl by kupříkladu přijít za ministrem zahraničních věcí a říci mu: ‚Nezdá se vám, že to ta média trochu přehánějí?‘ Ale takhle veřejně se míchat do toho, co se objevuje v médiích, to by si netroufl ani americký velvyslanec. A pokud ano, určitě by to dělal šikovněji, ne takhle hloupě,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš.

Nebetyčně drzý velvyslanec si spletl dobu

O profesionalitě Jevhena Perebyjnise opravdu nemá valného mínění. „Asi to není člověk na svém místě a měli by ho odvolat,“ dodává. Možná má při svém hodnocení na mysli i to, že velvyslanec Jevhen Perebyjnis sjíždí Twitter známého gay pornoherce Jakuba Jandy, ředitele Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, které se přejmenovalo z původního think-tanku Evropské hodnoty. A když tam zahlédne nějaké moudro typu zahájení procesu postupného přijímání Ukrajiny a Gruzie do NATO, tak neodolá, retweetne to na znamení naprostého souhlasu s touto bizarní postavou tuzemské politické scény.

Mediální analytik Jiří Mikeš však není jediný, kdo má pro velvyslancovo vměšování do obsahu českých médií jen odsuzující slova. „Pan velvyslanec je nebetyčně drzý. On si spletl dobu a myslí si, že kdokoliv na východ od slovenských hranic nás může poučovat, co v našich médiích smí, nebo nesmí být. Snad jsme s tím definitivně skončili v listopadu 1989. Někdo by mu to měl říct. Od toho máme ministerstvo zahraničních věcí,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Měl by si spočítat i americké a britské dokumenty

Mediální společnost FTV Prima, která provozuje celoplošné vysílání programů Prima TV, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, Prima Plus, CNN Prima News a Prima Star, je však nad věcí. „Prima ZOOM je dokumentární televizní stanice, která se snaží divákům přiblížit zajímavá témata z historie, přírody i oceánů, válek i katastrof, a to z různých úhlů pohledu od režisérů z celého světa. Názory pana Perebyjnise na zde vysílané pořady považujeme za jeho soukromé stanovisko, které nehodláme dále komentovat,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Gabriela Semová, mluvčí FTV Prima.

Pro decentní vyjádření Primy má Jiří Mikeš pochopení, ale v jedné věci s jejím stanoviskem nesouhlasí. „Jsem přesvědčen o tom, že to jeho soukromé stanovisko v žádném případě není. Jednou je to velvyslanec, reprezentuje svoji zemi a tohle je prostě od něj nehoráznost,“ trvá na svém mediální analytik. A pro Jevhena Perebyjnise má i drobnou radu. „Pan velvyslanec by si možná měl spočítat, kolik na Prima ZOOM dávají amerických nebo britských dokumentů. Pak by takovou blbost nemohl nikdy napsat,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.



Psali jsme: Cože? Ukrajinský útok na TV Prima. Za ruské pořady. A nejen to Putin je jako Hitler. I vy přijdete do pekla, řekl ukrajinský poslanec ruské státní televizi „Putin se může smát. Hlupákům, kteří jeho jménem straší.“ Julian Assange? Pravda o USA Bidenův syn maluje, bude vystavovat a prodávat. Jenže projekt budí podezření. A to hodnocení obrazů: „Srač*a!“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.