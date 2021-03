Do voleb a pak... Blatný má jasno, kam chce jít dál z ministerstva

Dodal, že se snaží pracovat s čistým svědomím a dle svých slov nemá pocit, že by musel dělat něco, co nechce.

V rozhovoru také uvedl, že je velmi kritický k sociální síti Twitter. Považuje to za hospodské, a do takovéto putyky si sedat nechce. „Respektive když jo, bude mi úplně stačit, že to, co tam ti lidé povídají, zůstane mezi zdmi hospody, a vůbec tím nebudu obtěžovat zbytek světa,“ řekl Blatný, že jej takovéto věci opravdu nezajímají.

Toho, že resort zdravotnictví po Prymulovi převzal, nelituje. Zároveň však dodává, že kdyby věděl vše, co ví teď, asi by to zvažoval déle.

V současné době se však spekuluje o tom, že by resort mohl převzít někdo jiný, a to ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Blatný má totiž delší dobu spory s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Arenberger přitom s premiérem našel společnou řeč i nad jiným tématem, než je koronavirus. A to zasadit ránu rakovině. Píšou to server Lidovky.cz.