Do voleb v USA vletěl hurikán. Na nejhorší místo pro Harrisovou

Hurikán Helene způsobil ve Spojených státech amerických značné škody, přičemž si vyžádal nejméně 133 obětí, uvedla agentura AP NEWS. Třetina z nich pocházela ze Severní Karolíny, kde silné záplavy postihly celé obce, které se ocitly pod několika metry vody. V okrese Buncombe, kde leží město Asheville, zahynulo nejméně 40 lidí.

Hurikán Helene zasáhl Floridu jako hurikán čtvrté kategorie ve čtvrtek večer, poté se bouře přesunula do Georgie, Tennessee a Severní Karolíny, kde se mluví o nejhorších záplavách za posledních 100 let.

Hurikán vyvrátil stromy, poničil inženýrské sítě, domy, podniky a infrastrukturu. Miliony lidí přišly o elektřinu, k pondělku se počet výpadků pohyboval okolo 2,1 milionu. Dodávky elektřiny se postupně obnovují. Kvůli hurikánu se postavilo více než 300 uzavírek silnic. Poškozen byl také vodovodní systém, a jeho opravy mohou trvat týdny. Obyvatelé musejí nabírat vodu z potoka, aby mohli splachovat toalety.

Guvernér Severní Karolíny Roy Cooper označil situaci za „neuvěřitelnou zkázu“ a uvedl, že se region potýká s následky, jaké dosud nezažil. „Lidé zoufale potřebují pomoc a my se snažíme jim ji poskytnout,“ řekl guvernér. „Mnoho lidí je odříznuto od světa, protože silnice jsou neprůjezdné. Nemají elektřinu ani komunikaci. Vězte, že vysíláme prostředky a úzce koordinujeme činnost s místními samosprávami, prvními záchranáři, státními a federálními partnery a dobrovolnickými organizacemi, abychom pomohli těm, které tato tragická bouře zasáhla,“ cituje guvernéra stanice FOX5.

Při bouři spadlo v horách 10 až 29 centimetrů srážek, což dle slov guvernéra Severní Karolíny způsobilo životu nebezpečné záplavy a sesuvy půdy. Několik hlavních cest do Ashevillu bylo odplaveno nebo zablokováno sesuvy bahna.

Republikánský senátor za Severní Karolínu Thom Tillis v neděli odpoledne na sociálních sítích napsal, že stát zoufale potřebuje pomoc. „Celé obce v západní části Severní Karolíny jsou bez proudu, bez mobilního spojení a nadále ve vážném ohrožení záplavami. První záchranáři dělají, co mohou, s tím, co mají, ale zkáza je nepochopitelná. Severní Karolína potřebuje veškerou pomoc, kterou může dostat, a to hned,“ uvedl senátor na X.

