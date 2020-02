Dobro a zlo! Umělec Ivan Trojan o Milionu chvilek a Babišovi. Má strach

reklama

Na začátek si připomeňme Trojanova slova z demonstrace z 16. listopadu minulého roku, kde herec promlouval ke statisícům lidí. „Měj odvahu. Pokud není někdo ochoten zemřít za svobodu, potom všichni zemřeme v tyranii. Je mnoho těch, kteří v minulém století zemřeli v tyranii. Obětovali život právě proto, abychom my dnes mohli žít ve svobodě. Jan Opletal, Josef Eliáš, Josef Mašín, Inka Bernášková, Heliodor Píka, Milada Horáková, Josef Toufar, Zdena Mašínová, Josef Bryks, Vladimír Hnulík, Jan Palach, Jan Zajíc, Jan Patočka, a další a další a další. Uctěme, prosím, jejich památku, jejich oběť nebyla marná. Děkujeme," vyzval nejdříve s odkazem na hrdiny nedávné české historie.

A pak přidal současný kontext: „Dnes nejsme v situaci, kdy bychom museli za svobodu a demokracii obětovat svůj život. Díky Bohu. Přesto nám však něco hrozí. Hrozí nám to, že pokud nebudeme ochotni obětovat pro demokracii vůbec nic, budeme mít demokracii na nic. Pokud nebudeme ochotni najít si pro demokracii chvilku, tak za chvilku o plnohodnotnou demokracii přijdeme. A pokud nebudeme v tento čas ochotni obětovat alespoň něco malého, budeme časem muset obětovat něco velkého.“

Dodal: „Známe to z našich dějin. Pokud si dnes, v předvečer svátku boje za svobodu a demokracii máme něco odnést z Letné domů, pak je to odhodlání nebojovat za svobodu a demokracii jen jednou ročně, ale nacházet si pro ni každý den malou chvilku. Protože když si tu chvilku najde dost lidí a postaví se na její obranu, pak ze současné zatěžkávací zkoušky vyjde naše demokracie nejen vítězně, ale dokonce silnější a zdravější než kdy dřív. Děkujeme Milionům chvilek a děkujeme, že jsme tu mohli být s vámi,“ rozloučil se Ivan Trojan s demonstranty.

Právě tento výstup připomenula moderátorka Martina Spěváčková Trojanovi a zeptala se, jak s odstupem času vidí jejich dopad. „Velký dopad. Myslím si, že to číslo těch lidí, kteří se k té iniciativě připojují, je větší a větší a myslím si, že to posiluje opravdu tu občanskou společnost. A vnímám to tak, že za posledví dva tři roky, že tohle se zlepšuje, že lidé si uvědomují, že je někdy zapotřebí jít na ty demonstrace nebo hledat v sobě, když to vrátím k těm Karamazovům, k tomu dobru a zlu, hledat ty pozitivní věci a bát se těch věcí, které by to mohly narušit. To si myslím, že docela funguje,“ zhodnotil Ivan Trojan akce Milionu chvilek pro demokracii.

Ale doplnil, co podle něho nefunguje: „Myslím si, že zatím nefunguje to, aby se to zlepšilo i v té politické rovině. Opozice je prostě, bohužel, slabá, nikdo nechce vsadit na kartu nějakého sjednocení, i když si myslím, že by to cesta byla. A vládnoucí strana, mě to překvapuje, ta jednota mi připomíná trošku komunistickou stranu, kde to byla povinnost být jednotní, nemohl nikdo vybočit. Ta jednota je i v takových věcech, jako je volba pana Křečka.“

Martina Spěváčková připomenula, že i proti zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem hodlá spolek protestovat prvního března, a zeptala se, zda se opět zúčastní. „Musím říct, že jsem se ještě nekoukl do svého diáře, jestli nejsme na zájezdu nebo něco nemám. Ale pokud ne, tak samozřejmě, že tam budu,“ ujistil herec Ivan Trojan.

Dodejme ještě, že spolek podle svých slov nehodlá demonstrovat přímo proti osobě Stanislava Křečka, i když proti němu mají výhrady, a to, že popírá smysl své instituce, neoprávněně používal titul JUDr., za komunismu prý vychvaloval socialistické volby a nedávno navrhoval nevydat Andreje Babiše trestnímu stíhání a odstíhat ho až nebude předsedou vlády.

„Nejdeme protestovat proti panu Křečkovi, ale proti tomu, že poslanci naší země schválně (dokonce na truc) volí do důležitých institucí lidi, kteří je paralyzují. To nám vadí. To chceme pojmenovat. Netýká se to totiž jen úřadu ombudsmana, ale i institucí mnohem důležitějších,“ tvrdí spolek.

