Docent Balík to vzal od podlahy: Hysterický lockdown, nejhorší Vánoce. Teď zvítězíme

reklama

Šéf intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Martin Balík v rozhovoru pro Lidové noviny konstatoval, že podle oficiálních čísel se koronavirem v Česku nakazilo asi 1,2 milionu lidí, ale skutečná čísla budou až třikrát vyšší. Nemoc covid-19 prodělalo podle Balíka na 3,5 milionu Čechů, Moravanů a Slezanů. A to je podle něj svým způsobem výhoda, protože nemalá část společnosti už je promořená, další se ještě promoří a ty ostatní zdravotníci naočkují. Až se to stane, virus začne v souboji s Čechy prohrávat.

„Je jisté, že spějeme do vítězného konce,“ zdůraznil s tím, že už v březnu a dubnu půjdou počty nakažených dolů. „Květen a červen by už snad mohl být v pohodě. Jsem optimista, my to zvládneme,“ dodal ještě.

V jednu chvíli měl ale přece jen strach...

„Myslím si, že pro nás všechny byly nejhorším obdobím Vánoce a Nový rok. Museli jsme zdravotníkům udělat volno alespoň přes svátky a mezi nimi, nějak to zkombinovat a dát dohromady dovolené. Chvílemi jsme měli zmenšené kapacity. Jistě si pamatujete, že v té době se začalo projevovat předvánoční rozvolnění a epidemie nabrala na síle. Tehdy jsem měl opravdu strach, že to nezvládneme. Bál jsem se, abychom pokryli požadavky nemocnic, ve kterých umírali lidé. Prakticky denně jsme byli někde v terénu s ECMO, kanylovali pacienty a převáželi je k nám na oddělení ze všech koutů republiky,“ prozradil.

Česká vláda podle něj udělala během koronavirového roku dvě velké chyby. Nejdřív na jaře 2020 vyhlásila velmi přísný lockdown, čímž uškodila především mladým lidem. Další chybou bylo přílišné rozvolnění v létě a neochota znovu přejít k přísnějším opatřením, když to bylo opravdu potřeba.

„Jdeme z extrému do extrému. Na jaře jsme udělali naprosto hysterický lockdown. Analytici v dobré víře předložili model, jak by mohla vypadat křivka nákazy v Česku. Vláda se rozhodla prezentovat jako ochránce národa a zavřela to tady na čtyři měsíce. Zavřely se průmyslové podniky, hranice a školy. Generace mezi devátým a devatenáctým rokem nechodila čtyři měsíce do školy, což je neuvěřitelná chyba, kterou neudělala žádná jiná evropská země. Tímto extrémním lockdownem se země připravila o rezervy, živnostníci a nejen oni se disciplinovaně vyšťavili.

Pak se objevil druhý extrém – totální rozvolnění v létě. Když vás někdo na dlouhou dobu zavře, musíte si to potom někde vykompenzovat. Lidé přišli o peníze, o živobytí a museli to dohnat. Dopadlo to tak, že když v srpnu začali epidemiologové varovat před druhou vlnou covidu, letní mejdan se nechal dojet až do konce září. Pak jsme to na podzim dostali v plné palbě. Před Vánocemi, kdy tady epidemie bujela ve velkém, se obchody a restaurace znovu otevřely, aby si lidé mohli nakoupit dárky. To byl další extrém,“ poznamenal Balík.

Psali jsme: Lovec dezinformátorů Vrabel se smál Blatnému: Mají nápady jako z roku raz dva Skandál v Německu: Merkelové radil s pandemií fanoušek Mao Ce-tunga, doporučoval strašit lidi příběhy agónie Advokát Sokol se rozjel na ČT: Nouzový stav je protiústavní Rozpad státu a organizovaný zločin. Němcová u přenosu ze sněmovny nevydržela

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.