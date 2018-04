Docenta Valenčíka znechutil Jiří Rusnok. Jde o velmi necitlivý výrok o důchodcích

Někdejší premiér Zemanovy prezidentské vlády Jiří Rusnok lidem sdělil, že se musí smířit s jednou věcí. Měli by se smířit s tím, že se musí na stáří finančně připravit. Rozhodně by neměli spoléhat jen na státní penze. Průběžný důchodový systém je tu prý jen proto, aby nejstarší občané České republiky nežili v absolutní bídě.

Radima Valenčíka tato slova rozpálila do běla. Slova guvernéra ČNB mu prý zavánějí podrazem.

„Není pravda a je to záměrně vnucovaná lež, že současný penzijní systém není dostatečně stabilní, aby v myslitelné budoucnosti 50 let z prostředků, které jsou a budou do něj odváděny, zajistil solidní výplatu důchodů. Tedy nikoli jen nějakou ‚žebračenku‘. Protože lidé do něj prostředky již odvedli, byla by jakákoli redukce výplat zlodějinou. Z tohoto hlediska lze Rusnokův výrok chápat něco jako sondování půdy pro ideovou přípravu takové zlodějiny,“ napsal rozzlobený Valenčík v textu uveřejněném na serveru Vaše věc.cz.

Pokud se bude systém vhodně reformovat a v průběžném důchodovém systému bude stanovena jednotná dávka s možnými doplatky podle zásluhovosti, důchody budou podle Valenčíka víc než důstojné.

„Zatím jsme byli jen u omylů Jiřího Rusnoka. Teď k jeho podrazáctví. Rusnok dobře ví, že finanční trhy čekají turbulence, jejichž průběh, intenzitu a důsledky není nikdo schopen zcela odhadnout a patrně si je ani představit. Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak se dnes dostatečně na stáří zabezpečit formou úspor. Rozhodně není žádný spolehlivější způsob, než investovat do plně zásluhového průběžného systému tím, že člověk bude racionálně projektovat strategii celoživotního uplatnění,“ pokračoval Valenčík.

U průběžného důchodového systému bychom měli podle docenta zůstat ještě z jednoho důvodu. Je prý jedním z důležitých společenských tmelů. Říká totiž, že se dnes ekonomicky aktivní lidé postarají o své starší spoluobčany a přitom budou vědět, že se dnes nejmladší občané České republiky postarají o ně.

To, že je myšlenka Jiřího Rusnoka velmi nebezpečná dokládá podle Valenčíka už to, že se na jeho stranu postavil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Důchod hrazený z povinného pojištění je skutečně jen pojistka, aby člověk nespadl do bídy. Nechce-li, aby mu klesla životní úroveň, musí se připojišťovat a spořit na stáří,“ reagoval pro Právo Kalousek. „Je nesmysl si myslet, že současná úroveň průměrného důchodu, která je dnes 40 až 41 procent průměrné mzdy, bude růst. V dlouhodobém trendu bude spíš klesat,“ dodal.

