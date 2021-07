Dohra tornáda na Moravě. Schillerová trefila Jurečku: Nic o tom neví!

Je to měsíc od ničivého tornáda, které se prohnalo jižní Moravou. Co se změnilo a co šlo udělat lépe? O tom diskutovala v Událostech, komentářích vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO) a předseda lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Schillerová v úvodu uvedla, že se nyní musí dokončit počítání škod. Nyní mají předběžné odhady na veřejném majetku a teď musí dát dohromady všechny škody na soukromém majetku. Vyzdvihla také dobrou spolurpáci s hejtmanem Jihomoravského kraje. „Já jsem velmi pokorný člověk, vím, že vždycky jde udělat věci lépe," odpověděla na dotaz, zda některé věci šlo dělat lépe. Z hlediska meteorologického pak zdůraznila, že nebyly předpovídané ani žádné extrémní deště. „Je potřeba hledat i toto ponaučení, jak se na to připravit. Protože se to může klidně zopakovat," uvedla s tím, že jak kraj, tak vláda udělaly, co mohly.

Na vyplývající ponaučení se moderátorka zeptala i předsedy lidovců Mariana Jurečky. „Ta situace není vyřešená, pomoc státu by měla být rychlejší a jednodušší,“ uvedl s tím, že dotací je podle něj málo. Vláda by také měla podle jeho názoru přehodnotit pomoc drobným živnostníkům, kteří přišli například o pneuservisy, restaurace či obchody. Současně vyzdvihl potřebu vyladit procesy ze strany koordinace, součinnosti dobrovolníků, hasičů a dalších složek. „Je tady víc věcí, které je potřeba upravit do budoucna, ale zároveň je tu spousta věcí, které je třeba řešit teď hned pro ty lidi, kteří v té situaci stále ještě jsou a je pro ně velmi těžká,“ apeloval. Vytkl také to, že peníze ze strany státu měly skluz. „Naopak rychlost by měla být ze strany státu samozřejmostí a měla by se odstranit nejistota pro lidi,“ uvedl s tím, že připomněl dvoutýdenní debatu o tom, zda bude lidem odečítáno pojistné plnění či zda bude odečítán dar od nevládních organizací. „Tato debata byla nedůstojná, absurdní a pro lidi obrovská doba nejistoty,“ kritizoval kroky vlády Jurečka.

Moderátorka si také přisadila a zmínila dotační program Živel, ve kterém podle dat Českého rozhlasu byla 90 procentům lidem žádost vrácena k přepracování.

Moderátorka si také přisadila a zmínila dotační program Živel, ve kterém podle dat Českého rozhlasu byla 90 procentům lidem žádost vrácena k přepracování. „Já o tom čísle mám vážnou pochybnost,“ uvedla Schillerová s tím, že se jedná o státní peníze, které bude kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Proto podle ní resort potřeboval vědět nějaké základní podklady. Lidem to pomáhají vyplňovat odborníci na místě. Často byla také potřeba doplnit znalecké posudky. „Nemůžete škodu dělat nějakým odhadem. Na základě odhadu lze vyplatit zálohy, ale zítra se začnou uzavírat pevné dotační smlouvy,“ vysvětlila a pochválila také pojišťovny za rychlost a efektivnost jejich plnění.

Jurečka ale s ministryní nesouhlasil a odmítl, že by mluvil o věcech, o kterých nic neví. Podle svých slov, i on tam byl několik dní na místě, komunikoval a stále komunikuje s lidmi, komunálními politiky nebo starosty dotčených obcí. „Myslím si, že divák si vybavuje i věci, které se nepovedly,“ uvedl s tím, že jen odpovídal na otázku, co by se dalo zlepšit. „Nejsem tady proto, abych apriori kritizoval vládu, uvědomuji si, jak je to složité,“ zaujal smířlivý postoj Jurečka s tím, že jenom říká, že některé věci mohly být doladěny lépe.

