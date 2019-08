Doktoři utíkají do Německa. Ministr Vojtěch proto lidem z pohraničí nabídl netradiční řešení

Do Německa míří z Čech nejen lékaři, ale i pacienti. Obce v pohraničí bojují s těžko dostupnou zdravotní péčí. Pětapadesát tisíc lidí a krachující klíčová nemocnice v Rumburku. Tak vypadá zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Podle Ministerstva zdravotnictví mohou lidé jezdit třeba do Děčína nebo nově přes hranice do Německa. Blíže na toto téma v pořadu Události, komentáře na ČT24 promluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Memorandum o přeshraniční spolupráci, které má zvýšit dostupnost zdravotní péče ve Šluknovském výběžku, podepsané zástupci Česka a Německa, je podle Vojtěch pouze doplněk, ne náhražka za české nemocnice. Nehrozí prý, že by se některá z nemocnic ve Šluknovském výběžku uzavřela. „Bez nemocnice v Rumburku, potažmo nemocnice ve Varnsdorfu, není možné tu péči ve Šluknovském výběžku poskytovat, je to pouze doplnění dostupnosti péče pro lidí bydlící v příhraničí,“ upřesnil na úvod ministr.

Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 3184 lidí

Šluknovský výběžek v sousedství Libereckého kraje patří v Česku k nejodlehlejším a nejhůře dostupným oblastem. Zajištění zdravotní péče pro 55.000 tamních obyvatel je tak velmi náročné. Nově tak budou moc využít nemocnic nejen v Rumburku a Varnsdorfu, ale také kliniku v německém Sebnitzu, kde by se čeští pacienti měli bez problému domluvit. „Na každém oddělení je jeden český lékař, a to po dobu 24 hodin,“ vyvrací ministr zdravotnictví možné komplikace s jazykovou bariérou.

Na kliniku do Sebnitzu prý může přijet jakýkoli pacient z Česka, který se prokáže průkazkou zdravotní pojišťovny. Do spolupráce se zapojilo všech sedm českých zdravotních pojišťoven. „Na základě karty zdravotní pojišťovny nebude muset český pacient nic platit. Péče, která bude takto hrazena, bude jasně definována,“ upřesnil Vojtěch.

Neočekává však, že pacientů, kteří se rozhodnou navštívit ordinaci lékařů za hranicemi, budou tisíce. „Mělo by to být ve výjimečných případech. Ne, že pětapadesát tisíc lidí ve Šluknovském výběžku tuto péči využije. Nemá to být náhrada,“ zopakoval ministr Vojtěch s tím, že hlavním cílem je zachovat nemocnici v Rumburku, která je nyní v insolvenci.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na základě zmíněného memoranda byla vytvořena mezistátní komise, kde jsou jak zástupci Saska, tak zástupci českých zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví. „Společně budeme situaci vyhodnocovat a přijímat opatření, která budou potřeba,“ uvedl ministr zdravotnictví. K dohodě o spolupráci se na severu Čech připojil také Ústecký kraj. Dále by o ní měli jednat i v Libereckém a Karlovarském kraji.

Co Česko nabídne recipročně Němcům? „V podstatě ty samé možnosti budou mít pak v Česku i němečtí pacienti. Němci mohou využívat služby některých specialistů, které na německé straně nemají,“ řekl.

Podobná spolupráce existuje v jižních Čechách, kde takto velmi dobře funguje spolupráce s Gmündem, kde je česko-rakouské zdravotnické centrum. Nebo například na jižní Moravě, kde nemocnice ve Znojmě ošetřuje rakouské pacienty. „Rádi bychom to dál rozšiřovali i do dalších částí České republiky. Nemáme žádné hranice a zdraví také nezná hranice,“ poukázal Vojtěch na výhody členství v Evropské unii.

Stát už rok nabízí dotace pro ordinace praktiků nebo zubařů, kteří se přesunou do odlehlejších regionů. Od ledna se podle Ministerstva zdravotnictví takto podařilo motivovat pět zubařů a dvanáct praktiků. A zájem podle Vojtěchových slov stále stoupá. „O dotace je zájem opravdu velký, plní se to, co jsme si předsevzali,“ řekl s tím, že skutečně efektivně cílí na podporu příhraničních oblastí.

Psali jsme: Fendrych varoval národ před „chlastem“: Chcete dopadnout jako Zeman? Petice za záchranu domácí zdravotní péče Foldyna se na*ral: My pošleme „na migraci“ 700 milionů, v Africe to rozkradou a budou je sem cpát dál Ministr Vojtěch: Ministerstvo získá 220 milionů. Prioritou je reforma psychiatrické péče a podpora mladých lékařů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab