Doněck, Luhansk? Ne! Toto Putin nechtěl slyšet. Přímo na pódiu před mnoha lidmi

Tokajev Putinovu sdělil, že jelikož je Kazachstán vyspělou a civilizovanou zemí, „názory na válku se v Kazachstánu liší“. Jde podle něj o konflikt dvou základních práv, a to práva národa na sebeurčení a právo na územní celistvost státu. Kazachstán upřednostňuje územní celistvost.

Tokayev said that #Kazakhstan doesn’t recognize "#LPR" and "#DPR" and called them quasi-state territories



He noted that international law based on #UN Charter and two fundamental principles- right of nations to self-determination and territorial integrity,came into conflict.

