Dostali prachy a dostanou znova! Fanánek Hagen o dotacích kultury a Zaorálkovi

Na úvod se Xaver zeptal, zda se Fanánek obává, že kvůli koronaviru dojde k zániku české kultury. Na zánik to zpěvák neviděl, ale stopy prý krize zanechá určitě. „My nemůžeme hrát, ze dne na den jsme zjistili, že prostě nic nebude, a nevíme dokdy," popsal svou vlastní situaci. Krize se podle něho dotkne nejvíce filmařů a hlavně bude panovat nejistota a neochota se pouštět do nových projektů. „Jsou předvídaný dvě až tři vlny, ta nejistota bude obrovská, protože nikdo neví, kdy vyhlásí, čísla stoupají, zavíráme všechno," vysvětlil a dodal, že se to nebude týkat zdaleka jen kultury.

Moderátor se pak konkrétně zeptal, jaký je Fanánkův postoj k dotacím tzv. na přežití do kultury a zpěvák konstatoval, že se jedná hlavně o to, kdo podporu dostane. „Co mě úplně vytočilo, je to rozhodnutí, že budou dávat těm, kdo dřív dostávali. Voni je znaj, to vlastně řekl přímo ten ministr (Zaorálek), já jsem to nechtěl ani říkat, možná je to ministr nějaký kultury, ale ne mojí kultury. On to taky naznačoval, že jsme zábavní průmysl a patříme pod Ministerstvo obchodu,“ řekl zpěvák a dodal, že tedy dobře, že on se za největšího z umělců nepovažuje. „Ale ať to někdo řekne jasně a my jsme vedení jako umělecká činnost, platíme z toho daně a myslím, že nejvíc by nám pomohlo, kdyby nás nechali pracovat,“ shrnul Lou Fanánek Hagen.

Poznamenal, že to vypadá, že roušky budou navždy, stejně tak jako nařízený dvoumetrový odstup. Což je sice možné udržovat např. na vystoupení hradní hudby z 13. století. „Ale na našem koncertě budou lidi v půlce první písničky pod pódiem a budou po těch rouškách šlapat a bude to správně,“ dodal. S odstupy a rouškami podle něho jak divadlo, tak i koncerty ztrácejí smysl.

„V takovouto chvíli by nám ten stát měl pomoct. Pokud určil, že je potřeba chránit občany, tak to přece nejde udělat za cenu zničení občanů jinejch,“ tvrdil dál Fanánek a položil otázku, kdo bude rozhodovat o tom, co je zbytné a co není. „Pak samozřejmě to různí šíbři dokážou tak nastavit, tak napsat tu žádost o grant a podporu, že to projde. Nebo někoho znaj, myslím, že tady určitě fungují nějaké zpětné vazby, tzv. kickbacky. A potom taková věc je nekonkurenceschopná,“ vyjmenovával zpěvák nebezpečí dotací.

„My jsme od nich nic nechtěli, teď jsme příjmama na nule, takže bych si dovedl představit, vypočítat z průměru za rok, třeba za pět let, z toho vypočítat měsíční a kolik měsíců to bude, tolik bysme měli dostat, jako soubor náš,“ mínil Fanánek a ptal se, proč by peníze měla dostat jen jedna část, která už dotace dostávala, a vinil stát, že když takto rozhodl, tak má tedy pomoci lidem přežít.

Xaver se dále ptal, co Fanánek očekává od požadavků na odstoupení ministra Zaorálka z řad umělců. Zpěvák řekl, že to asi zapadne ve všech dalších starostech, protože většina voličů považuje kulturu za zbytnou a ani by to podle něj nic nevyřešilo, protože žádný nástupce s jiným přístupem se nerýsuje. Dále vyslovil myšlenku, že víc než umělci budou trpět všechny profese, které jsou na kulturu napojené.

Kritizoval styl uvolňování opatření, kdy jsou sice některé prodejny otevřené, ale stále se něco nesmí, jako třeba zkoušet si oděvy nebo u zahrádek chodit na záchod. „My jsme vám to povolili, máte to povolený, ale že to nebude fungovat, že tam nikdo nebude chtít chodit, my za to nemůžeme, tak to prostě bude,“ popisoval nelogičnost opatření. U divadel se podle něho nikomu nevyplatí hrát pro 50 diváků a lidé z toho také nebudou mít zážitek. A rockové koncerty nebude mít cenu dělat. „Jestliže (roušky) budou navždy, tak prostě zanikne rokenrol, tak jak jsme ho znali, a budeme hrát z obýváků, a to mě děsí,“ prohlásil.

„Ono je to zase výhodný, řídit takhle ty lidi,“ řekl také Fanánek, když mluvil o tom, že zakázané jsou i demonstrace. „Nesměj se shlukovat, ani na fotbal, spousta lidí řekne, že je to dobře, oni se tam perou pořád jenom, řvou v noci, když jdou z koncertu, já myslím, že spousta voličů je ráda,“ poznamenal.

