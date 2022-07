Dostatek plynu, vodky, krásné ženy... Rusko láká lidi celého světa k přestěhování

Server Echo24.cz upozornil české čtenáře, že oficiální státní ruská místa šíří na sociální síti Telegram video propagující život v Rusku. Cílem videa má být nalákání lidí na život v Rusku. Rusko se totiž podle oficiálních ruských informací vylidňuje.

„Tohle je Rusko,“ začíná video se záběrem na fontánu Družba národů a Leninovu sochu v Moskvě. Svým hlasem video doprovází anglicky mluvící publicista, který ujišťuje diváky, že „Rusko překoná tisíce sankcí“.

Ruský prezident Vladimir Putin po rozpoutání válečné agrese proti Ukrajině, tedy po 24. únoru 2022, mnohokrát zopakoval, že Ruská federace si se západními sankcemi poradí a její ekonomika bude prosperovat. Odborníci však upozorňují, že země je stále více závislá na vývozu ropy, plynu a nerostného bohatství.

Rusko je vykresleno jako země s krásnými ženami, levnými potravinami, vodkou, úrodnou půdou, velkým kulturním bohatstvím a levnou dopravou.

„Nejděsivější věcí – kromě záběru malých holčiček – je, že každá věta totálně zapadá do ruské propagandy,“ napsala na twitteru k videu americká novinářka pracující pro VOA News Fatima Tlis. „Kdyby to Rusové nepropagovali, myslela bych si, že je to satira,“ pokračovala.

State-controlled Telegram channels won’t stop bragging about this video. Not sure who is the creator. But wow, just watch it. If the Russians didn’t promote it, I’d think this was a satire. Why do they think this could attract foreigners to move to Russia? “Winter is coming.” pic.twitter.com/xSvK5utxF9