Doufám, že mě chvilkaři vyslyší... Michael Kocáb předložil, co mají nově žádat. Dosud nezaznělo a je to velké

Hudebník a aktér listopadového dění Michael Kocáb přijal pozvání Pavla Štrunce na Info.cz. A jednak odhalil, jak mohl vypadat zásah proti demonstracím. Byl by to prý masakr, protože bylo připraveno 10 tisíc vojáků a 150 tanků. Na demonstracích Milionu chvilek ho mrzí, že nejsou generačně průřezové. A co by jim doporučil zahrnout do požadavků? Zrušení V4. „Prostě tuto pátou kolonu je potřeba zrušit a každý z těch států si může vyjádřit své požadavky svobodně sám,“ mínil.

Hudebník Michael Kocáb je jeden z význačných účastníků dění sametové revoluce. Dnes promluvil na Info.cz.

Možnost, že celá revoluce mohla dopadnout jinak, připustil, protože plán na potlačení silou prý už byl připraven. Nicméně se prý shodli s předsedou vlády Ladislavem Adamcem, že k řešení je potřeba dospět nenásilnou cestou. „Pro to udělal Adamec velmi mnoho a na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu se proti takovému zásahu postavil, zatímco jiní, tzv. jestřábi, v čele s generálem Václavíkem, zásah navrhovali.“

Fotogalerie: - Kocábův Vabank

„A abyste měl představu, co se na nás chystalo, tak to by byla úplná katastrofa. V akci Zásah, která byla připravená k 24. listopadu ke spuštění, bylo vyčleněno 10 000 vojáků naší armády, to se dalo ovšem navýšit, přes 150 tanků, kolová technika, letectvo; potom existovala akce Norbert, která měla dle jmenných seznamů zatknout 9,5 tisíce nepřátel režimu, a potom akce Vlna, která měla zajistit zpětvzetí sdělovacích prostředků,“ líčil přípravy a dodal, že pokud by došlo ke spuštění, tak by to byl masakr. Ovšem občané už vytvořili takové zázemí, že prý ochromili rozhodovací schopnost komunistů.

Kocáb dodal, že musí zklamat milovníky konspiračních teorií, protože podle jeho informací se Američané, tedy CIA, nezmohli na nic jiného než sběr informací. Michael Kocáb BPP



Od událostí minulých se rozhovor přesunul k současným, konkrétně k plánované demonstraci organizované spolkem Milion chvilek. Kocáb řekl: „Já si myslím, že je to projev občanské společnosti, je dobře, že se do toho mladí dali, je dobře, že vyjadřují svůj názor kategoricky; druhá věc je, že Adamec nám tehdy říkal: Jo, hoši, kdyby vás bylo 200–300 tisíc, tak by se začaly věci měnit. Dnes se zdá, že nepomůže ani 800 tisíc. Našim vládnoucím je to jedno.“

Proč? „Ať už byli komouši jakýkoliv, byli to politici,“ prohlásil hudebník s tím, že brali v úvahu názor lidí. Dnes podle něj o demonstraci Babiš se Zemanem prohlásí, že si „kluci přišli zahrát na kytaru a jedeme dál“. Co se liší a Kocába mrzí, je, že tyto demonstrace nejsou generačně průřezové. „Oni neoslovují zásadně lidi z naší tehdejší skupiny. Možná někdo se tam objevil, možná Petr Pithart tam byl, ale je tady řada fantastických lidí, kteří jsou schopni ty požadavky eskalovat do více hrozivější polohy, dejme tomu...“ nedořekl Kocáb.

„Že vás třeba ani nepozvou, aby člověk mohl něco říct a taky se k tomu vyjádřit. Tak oni si to jedou generačně, uzavřeně, zatímco my jsme to měli generačně průřezové,“ dořekl teď Kocáb, co ho na protestech mrzí, nicméně dodal, že se jedná o marginálii. Řekl, že iniciativu maximálně podporuje, akorát by doporučil otevřenost dalším generacím. Fotogalerie: - Čaputová na Národní třídě

Protest je prý i proti tomu, že strany nedeklarují to, co pak dělají, ve svém volebním programu. „Já to nechci probírat do hloubky. Ale žádná ze stran nedeklarovala svůj příklon nebo pošilhávání po východních zemích. Žádná nedeklarovala, že bude společně s V4 házet písek do soukolí Evropské unie, žádná nedeklarovala, že bude měnit zákon o prokuratuře a tak dále.“ Mladí dle Kocába mají nárok na předběžnou opatrnost.

Hudebník pak dodal jeden svůj požadavek, o kterém doufá, že ho chvilkaři vyslyší. „Měli by zařadit, aby byla urychleně zrušena Visegrádská čtyřka. To je prostě ten největší mor, který nás mohl potkat. To je takové společenství problémů, oni se snaží nějakým způsobem destabilizovat Evropskou unii, oni to nedělají přímo, ale dělají to těmi nekonečnými potížemi, s výjimkou Slovenska, Slovensko je na tom dobře. Teď začínají přibírat i země bývalé Jugoslávie, mluví se i o dalších zemích a začíná se to tak spojovat do hranic bývalých sovětských satelitů. Toho se velice bojím. Ještě chybí Bulharsko, Rumunsko a jsme doma,“ mínil Kocáb.

Pavel Štrunc namítl, že o spolupráci ve V4 se snažil i Václav Havel, ale Kocáb hned měl odpověď, že tuto spolupráci Havlovi rozmlouval. V4 nazval pátou kolonou. „Evropská unie nepotřebuje žádný shluk bývalých socialistických států, které jí téměř na každý požadavek řeknou ne. Prostě tuto pátou kolonu je potřeba zrušit a každý z těch států si může vyjádřit své požadavky svobodně sám, protože Evropská unie je svobodné společenství.“

Zmínil i srovnání Bruselu s Moskvou. Dle něj nesmysl. Moskva uplatňovala svůj vliv násilně, zatímco u EU jsme se svobodně rozhodli stát se členem rodiny demokratických států a není třeba tvořit žádnou pátou kolonu.

