Drahoš a Horáček politovali chudé a naštvané občany

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš vystoupil v ostravském Divadélku Pod věží a rozpovídal se o chudobě, která trápí řadu lidí v Česku. Průměrná mzda sice činí asi 29 tisíc korun, ale většina populace na ni nedosáhne. Potýkáme se dokonce s jevem, který by bylo možné popsat slovy „pracující chudoba“. V takové situaci lidé sice pracují, ale mají tak nízké výdělky, že stěží přežívají od výplaty k výplatě. Jiří Drahoš v Ostravě zdůraznil, že si tohoto jevu je vědom a jako prezident se s ním pokusí něco udělat.

„Víme dobře všichni, že na tu průměrnou mzdu a na ten průměrný důchod dosáhne jen třetina lidí. Řada lidí se topí v dluzích,“ upozornil Drahoš. „Násobné exekuce, dluhové pasti,“ přidal pro dokreslení. „Jsem rád, že teď vláda připravuje zákon, který třeba to oddlužení umožní, protože co si budeme povídat, podepsal se na tom jak stát, tak samozřejmě ti, kteří ty dluhy uzavřeli, ale vyčítat jim to je těžké, když stát neohlídá společnosti, které půjčují. Ale já se nechci pouštět do kampaně, já vám ještě jednou děkuju, děkuju svým bývalým protikandidátům,“ pravil Drahoš.

Neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček se hned po prvním kole volby prezidenta postavil za Jiřího Drahoše a vyjádřil mu plnou podporu. Přijel s ním i do Ostravy a i tam se rozpovídal o tom, jak při svých cestách po české vlasti hovořil s lidmi, kteří pracují, ale když se jim rozbije pračka, tak zkrátka nemají dost peněz na koupi nové. Tito lidé jsou frustrovaní a mají pocit, že onen pokrok, kterého jsme po listopadu 1989 dosáhli, je jaksi minul, že nemají nic z toho, že tu máme svobodu a demokracii.

Prezident Zeman podle Horáčka frustraci těchto lidí zaznamenal, podchytil a dokázal ji slovně dobře popsat, ale to je všechno. Na novém prezidentovi teď bude, aby se tento příkop mezi dvěma částmi společnostmi pokusil odstranit.

„Lidé došli k názoru, že férová pravidla neplatí pro nás všechny. Pro ně teda určitě ne. Možná odsud pramení jejich zklamání a někdy jejich hněv. Tohle je potřeba léčit. Tohle je třeba léčit dlouho, léčit usilovně a já věřím, že pan prezident Drahoš bude tím, kdo tuhle léčbu započne, protože bude-li prezidentem dál Miloš Zeman, tak se nic léčit nebude a bude jen dál růst hněv a frustrace poloviny obyvatel,“ varoval Horáček. Právě kvůli lidem, kteří jsou stále více frustrovaní je prý důležité, aby už Zeman nebyl prezidentem.

