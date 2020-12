Drahoš je lhář a křivák, řekl Xaver. Dal výzvu jeho peněžence

Současná Rada ČT je obviňována, že neprávem odvolala dozorčí komisi. To a nejen to vysvětloval ve Standashow radní Luboš Xaver Veselý. Zaznělo, že senátor Jiří Drahoš je lhář a křivák a vedla se debata, kolik má dostávat ředitel ČT. „Ten čtvrtmilionový plat je v pořádku, je to manažer firmy, která má 3000 zaměstnanců, ovšem bonus ve výši 2,4 milionu mi přijde úplně úchylný,“ zaznělo od Xavera.

Xaver uvedl, že občas k němu někdo nechce přijít do XTV nebo do rozhlasu právě kvůli tomu, jakou má pověst. „Je to daň za to, co všechno dělám," řekl. Vadí mu, že to komplikuje život dalším lidem, kteří pak nesou následky toho, že se objevili v jeho pořadech.

Moderátor téma ČT a Rady ČT načal citátem Jiřího Drahoše, že už nechce zažít státní televizi jako hlásnou troubu režimu. „Bojím se, že co píše pan Drahoš, jsou jenom bláboly. Pan Drahoš je lhář a křivák,“ namítal Xaver, vadilo mu hlavně senátorovo prohlášení, že rada vyzvala ke sběru jmen nepohodlných redaktorů. Radní to popřel, Drahoš si prý neposlechl záznam jednání rady. A dodal, že podle jisté analýzy byla ČT po nějakou dobu hlásnou troubou TOP 09 a zůstává prorežimní, ovšem jde o režim z Bruselu. „Že by byla nějaká hlásná trouba českých politiků, tak to si vůbec nemyslím,“ uvedl.

Před 14 dny by ještě odpověděl, že nezávislost ČT ohrožena není. Ale teď už začíná, když se do boje pustil jak Miroslav Kalousek, tak Karel Schwarzenberg, i ministr kultury Zaorálek. „Pan Hilšer chodí vykřikovat na náměstí a tvoří tím tlak, takže já poprvé se o tu nezávislost bojím,“ řekl s tím, že politici začali vytvářet tlak na Radu ČT.

Standa se zajímal o Xaverův názor na zveřejňování platů pracovníků ČT. Radní prohlásil, že zveřejnění by bylo nejčistší, sám by prý uveřejnil, kolik dostává za práci v ČRo, ale smlouva mu to zapovídá. Dodal, že by se mu moderátor asi smál, kolik za to bere. V ČT ho zajímá hlavně plat ředitele než Václava Moravce. „Ten čtvrtmilionový plat je v pořádku, je to manažer firmy, která má 3000 zaměstnanců, ovšem bonus ve výši 2,4 milionu mi přijde úplně úchylný,“ řekl.

Opravil moderátora, že nebyl pro to, aby odměny pro Dvořáka šly na nulu, byl pro 60 %. Ale celá odměna, když ČT několik let hospodařila se ztrátovým rozpočtem a dorovnávala ho rezervou z dob ředitele Janečka, není namístě. Doplnil, že za minulé Rady ČT zvolili Dvořáka na další období jednohlasně, nikdo nehlasoval proti, což mu přijde zvláštní. „Všechno mu odsouhlasili, všechny rozpočty, všechno bylo v klídku, žádná veřejná debata se o tom nevedla, to myslím sám dobře víte,“ podotkl. „A rok co rok mu odpinkli takovouhle odměnu,“ řekl ještě radní. Je rád, že nyní se rada těmito otázkami zabývá, vzhledem k tomu, že jde o peníze lidí.

Moderátor argumentoval, zda nehospodaří Dvořák správně, když se koncesionářský poplatek zvedal naposledy v roce 2008. Takže zatím dorovnává ztrátu z fondu a snaží se působit na zákonodárce, aby poplatek zvýšili. Na to Xaver odpověděl, že by se měl Dvořák zaměřit na výdaje ČT a na položky v rozpočtu, zákon, v němž je výše poplatků, stejně měnit nemůže. Jako příklad dal pozemek pod ostravským studiem, tato záležitost se podle něj měla řešit dávno, ví se o ní, ale audit ředitel zadal teprve minulý rok. I diskuse o poplatku se podle Xavera měla vést dříve.

Standa se zeptal, zda si dokáže představit, že by Rada ČT odvolala ředitele Dvořáka. Xaver se pousmál, že představit si dokáže cokoliv, ale v tuto chvíli by hlasoval proti. A co by změnilo jeho názor, zatím neví. „Já proti Dvořákovi vůbec nic nemám, já si dokonce myslím, že on je dobrý manažer. Nemyslím si, že by měl být odvolaný, ale mělo by se to dát kontrolovat,“ řekl. Dodal, že na radě nikdo ani odvolání nenavrhl, ani se o něm nikdo nebavil. Zatímco odvolání dozorčí komise se řešilo už 11. 12. 2019.

Diskutovalo se i o dobrovolnosti u koncesionářských poplatků. Xaver dodal, že on by chtěl vyvolat diskusi ve veřejném prostoru. Sám by prý klidně platil více než současných 135 korun, účastníci demonstrace za podporu ČT nepochybně také. „Věřím tomu, že takový pan Drahoš by dal klidně 5 tisíc–10 tisíc měsíčně,“ doplnil. A Česká televize by na tom prý bita nebyla, když sama v průzkumu zjistila, že 84 % považuje současnou výši poplatků za přiměřenou, až nízkou. „Já věřím svým spoluobčanům a věřím tomu průzkumu České televize,“ prohlašoval Xaver. A kdo by pak nevěřil začerněným smlouvám, by neplatil.

