Drahoš je politickým kandidátem TOP 09 a STAN, vypálila u Moravce Pokorná-Jermanová. A pokračovala...

Hned na úvod Moravec představil průzkum agentury Kantar TNS a Median pro ČT, jak by mohlo dopadnout druhé kolo volby prezidenta republiky. Ukazuje se, že profesor Jiří Drahoš má nad úřadujícím prezidentem Zemanem mírný náskok. 34,5 procenta dotázaných je připraveno ve druhém kole určitě hlasovat pro Miloše Zemana. Spíše pro Miloše Zemana chce hlasovat dalších 11 procent. Pro Jiřího Drahoše chce ve druhém kole určitě hlasovat 36,5 procenta občanů. Dalších 8,5 procenta voličů budou spíše hlasovat pro Drahoše. 9,5 procenta občanů prý prozatím není rozhodnuto nebo nechtělo odpovědět.

Jak by psal Petr Fiala coby profesor politologie o přímé volbě prezidenta roku 2018. „Psal bych o tom, jak je společnost rozdělená, jak ji rozdělil Miloš Zeman. Miloš Zeman nejenže rozděloval naši společnost a relativizoval naši minulost, provokoval, jak ukázal údajný článek Ferdinanda Peroutky,“ rozjel se Fiala. Tohle všechno ukazuje, že Miloš Zeman není dobrým prezidentem, a ODS asi už před delší dobou vytkla za cíl sesadit Miloše Zemana z Hradu. Poslední slovo však budou mít voliči.

Pokorná Jermanová okamžitě doplnila, že Jiří Drahoš rozhodně není nepolitický kandidát, jak o sobě tvrdí. „Já si myslím, že společnost rozdělujeme my politici, kteří se stavějí na jednou a na druhou stranu,“ oponovala Pokorná Jermanová. „Jiří Drahoš je pro mě politickým kandidátem, jehož hlavním cílem je sundat, když to tak řeknu, Miloše Zemana. Za Jiřího Drahoše se postavily TOP 09 a STAN. Ta prvotní injekce, ten impulz přišel ze strany TOP 09 a STAN a v tom já vidím ten problém,“ rozohnila se dáma před kamerami. Politička by ocenila, kdyby si politici a vlastně i celá společnost po volbách sedli k jednomu stolu, ale tento cíl je velmi daleko.

Statutární místopředseda ČSSD všechny požádal, aby se politický boj odehrál férově, a to jak na straně Miloše Zemana, tak na straně Jiřího Drahoše. V první řadě je prý třeba říkat pravdu. Je třeba říkat, že Miloš Zeman je proevropský, a je třeba říkat, že Miloš Zeman přivedl tuto zemi do NATO. „V této nejisté době, která je opravdu ve varu, tak je to politik, který je pro mě čitelný,“ zastal se Chovanec Zemana.

Fiala uznal, že Miloš Zeman sice vyvěsil na Hradě vlajku EU, ale v posledních dvou až třech letech jezdil především do Ruska a do Číny, zatímco na návštěvy evropských západních metropolí příliš nedošlo. Chovanec se však Zemana znovu zastal. Současný prezident dlouhodobě mluví ve prospěch Izraele, v čemž prý Chovanec se Zemanem souzní.

Předseda ODS poukázal na situaci v Poslanecké sněmovně a připomněl, že se orgány Poslanecké sněmovny obsazovaly za pomoci hnutí ANO, SPD a KSČM.

Jermanová se znovu neudržela a ohradila se. „Vy jste se postavili do pozice, že hnutí ANO je špinavé, a odmítáte s ním mluvit a pokračujete v tom dál,“ ohradila se Jermanová. Podle jejího názoru vůbec není pravda, že by ve sněmovně fungovala nějaká koalice komunistů, ANO a SPD.

„Podívám-li se na složení těch výborů, tak a vidím ... že až tlak veřejnosti tu vaši první dohodu narušil. Fakta jsou jasná,“ podotkl Moravec s poukazem na to, že komunista Zdeněk Ondráček se nestal předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS po tom, co se proti této volbě postavila část české veřejnosti.

„To není pravda,“ bránila se okamžitě Pokorná Jermanová. Hnutí ANO mohlo podle výsledků obsadit více pozic v orgánech sněmovny, ale svá místa hnutí přepustilo jiným stranám, aby bylo možné dospět v Poslanecké sněmovně k nějaké dohodě.

Moravec se poté vrátil k přímé volbě prezidenta. Na základě dalších průzkumů oznámil, že Jiří Drahoš musí dostat k urnám především mladší voliče, pokud chce vyhrát. Zeman se naproti tomu musí spolehnout na starší levicově smýšlející voliče. Současný prezident má pevné voličské jádro, ale k volbám prý přivede i nové voliče, kteří v prvním kole volit nebyli.

Jiří Drahoš se bude muset spolehnout také na voliče, kteří v prvním kole hlasovali pro Michala Horáčka, Pavla Fischera nebo Marka Hilšera. Pro Jiřího Drahoše je prý odhodlána hlasovat také část voličů, kteří v prvním kole hlasovali pro Mirka Topolánka, ale u tohoto kandidáta je to méně než polovina jeho příznivců.

Moderátor poté změnil téma. Připomněl slova premiéra Andreje Babiše, který ve sněmovně poznamenal, že v České republice je dnes možné spustit trestní stíhání na objednávky, proti čemuž se ostatní strany ohradily.

„Byl to nešťastný výrok,“ uznala i Pokorná Jermanová. Jedním dechem však dodala, že je Andrej Babiš v těžké životní situaci a mohl říci slova, která by za jiné situace neříkal. Fiala a Chovanec nebyli vůči Babišovi zdaleka tak smířliví. Chovanec podotkl, že každý občan, který bude trestně stíhán, se teď bude moct u soudu dovolávat slov předsedy vlády této země. Ve stejném duchu promluvil také Petr Fiala. Jen nevěřícně kroutil hlavou nad tím, že premiér Andrej Babiš toto řekl ve sněmovně a ani ministr vnitra Lubomír Metnar za hnutí ANO, ani ministr spravedlnosti Robert Pelikán, taktéž za hnutí ANO, se proti tomu neohradili. „Tady se začínají dít věci, které v politice nejsou normální, ale je to možné díky politice hnutí ANO,“ rozčílil se Fiala.

„Já musím reagovat. Je mi to líto, ale musím,“ hlásila se o slovo Jermanová. „ODS byla na Úřadu vlády ČR, když tam zasahovala policie a ODS tehdy vykřikovala cosi o policejním státe,“ připomněla Pokorná Jermanová. „Ale byla z toho vyvozena politická odpovědnost, tehdy padla vláda,“ připomněl Moravec.

Hosté si poté pár minut vyčítali svou politickou minulost. Chovanec podotkl, že hnutí ANO se tváří jako nové, ale není nové, protože sama Jaroslava Pokorná Jermanová byla členkou ODS a odešla z ODS půl roku předtím, než se zrodilo hnutí ANO. Dáma okamžitě připomněla, že v hnutí ANO jsou i bývalí členové ČSSD, např. Jaroslav Faltýnek. „Klidně si taky podejte přihlášku,“ smála se Chovancovi dáma. Ten se okamžitě ohradil, že je tělem i duší sociální demokrat a sociálním demokratem také zůstane.

Moravec poté vrátil téma k hnutí ANO a k sestavování vlády. Zeptal se předsedy ODS, zda by byl ochoten vládnout v koalici s ANO. Fiala to odmítl. Odmítá jednat v situaci, kdy by zemi vedl trestně stíhaný premiér. Nemluvě o programových rozdílech mezi hnutím ANO a ODS. Jermanová si posteskla, že toto měla ODS říct už před volbami. Kdyby to udělala, voliči by prý možná rozdali karty jinak.

Když se dostal ke slovu Chovanec, poukázal na koalici, která už ve sněmovně funguje – koalice ANO, komunistů a SPD Tomia Okamury. „Stačí, aby se do programového prohlášení doplnily dva body, a to vystoupení z NATO a z EU a ta koalice může fungovat. Zítra,“ vypálil Chovanec. ČSSD prý byla připravena zamířit do opozice, ale když sociální demokraté vidí, co se teď děje ve sněmovně, tak jsou připraveni jednat, protože by rádi zachránili dosavadní směřování země. „Ale mi nebudeme fíkovým listem kryjícím koalici ANO s SPD a komunisty,“ zdůraznil. Sociální demokraté chtějí v první řadě prosazovat svůj program, chránit rodiny s dětmi, stabilizovat důchodový systém a tak dále.

Jermanová kroutila hlavou, ale Chovanec si trval na svém.

V první řadě je ale podle Chovance třeba, aby se ČSSD vydala na novou cestu, aby byla přijata přímá volba předsedy, což prý statutární předseda navrhoval jako vůbec první. Příštím předsedou ČSSD by měl být člověk, který přinese vizi směřování strany na dalších tři až pět let.

Jaroslava Pokorná Jermanová před kamerami ČT volala po široké diskusi ve sněmovně, a to i za cenu toho, že se hnutí ANO rozhodne ustoupit v některých požadavcích opozici. Milan Chovanec doplnil, že až do 8. března, kdy je prezidentem Miloš Zeman, drží hlavní karty v ruce Miloš Zeman a Andrej Babiš.

